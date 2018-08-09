Ещё
Элитные дома в Челябинске будут продавать по «деревянной» ипотеке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.80
$
66.22
76.26
76.74
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.39
+0.00 Золото
1215.05
+0.11 РТС
1090.31
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1592
–0.0051
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Элитные дома в Челябинске будут продавать по «деревянной» ипотеке 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС, как ранее сообщал «ФедералПресс», будет построено три новых элитных поселка. В домах разместят президентов стран-участниц международных мероприятий и их сопровождающих. Планируется возвести маловысотные индивидуальные дома в населенных пунктах Терема и Белый хутор, а также на берегу озера Смолино.
«Эта застройка малой и средней этажности, таунхаусы, проще говоря. Предусмотрено комплексное проектирование, то есть поселки будут универсальные, — отметил председатель правления Союза проектных организаций Южного Урала Сергей Якобюк. — В дальнейшем планируются варианты коммерческого использования поселков для реализации. Это первая ласточка, когда мы можем получить комплексную реализацию нескольких поселков в рамках одной архитектурной концепции. Сегодня наша беда в том, что строительство поселков опережает строительство инфраструктуры: транспортной, инженерной, социальной. Сейчас есть шанс построить сразу с инфраструктурой».
В Белом хуторе застройщиком выступает компания «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки», принадлежащая правительству Челябинской области. Всего там планируется возвести 72 «президентских» дома из клееного бруса. До недавнего времени на данной территории возводились обычные маловысотные дома, но ввиду возникновения потребности в местах для проживания гостей саммитов планы пришлось поменять и перейти к более респектабельному сегменту.
«Дома будут построены «под ключ», с видеонаблюдением, будет огороженная территория, благоустройство будет выполнено по требованиям Росконгресса, будут организованы все подъездные пути, дополнительные подъезды с Западного шоссе, — поделилась подробностями проекта генеральный директор ЮУ КЖСИ Наталья Салеева. — Сразу будет выполнена чистовая отделка в заводском исполнении. Мы уйдем от некачественного исполнения отделочных и декоративных отделок. Будет 8 домов, в которых разместят президентов, они будут премиум-класса, и домики для сопровождающих. Такие дома будут чуть меньше, но по стандарту люкс-номеров».
Салеева также заявила, что дома начнут продавать в сентябре-октябре 2020 года. Клиентами станут люди с финансовым достатком выше среднего уровня. Продавать дома планируется в том числе по так называемой «деревянной» ипотеке, то есть по сниженной процентной ставке, так как они построены из натурального дерева. Сумма инвестиций застройщика в этот проект составит 900 миллионов рублей.
В новых поселках будет предусмотрен бытовой и спортивный сервис. «У нас уже введено много коммерческой недвижимости, но есть требования „Росконгресса“ о дополнительных коммерческих помещениях и предназначении их. Мы приглашаем инвесторов для строительства ресторана, который у нас уже запланирован, есть концепция и название „Белый аист“. Возможно соинвестирование», — добавила Наталья Салеева. Ресторан должен будет открыться весной 2020 года. Также там будут открываться салоны красоты, химчистка и прочие фирмы.
В каких именно домах будет проживать тот или иной президент, до последнего момента будет держаться в секрете. Тайна будет храниться в интересах безопасности первых лиц государств.
Фото: ФедералПресс / Елена Мицих.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Лучших сотрудников ПЗСП наградили благодарственными письмами «Красный Октябрь» вывел налоги из Волгоградской области из-за конфликта с чиновниками Очередное дело против тюменского застройщика: УСТЭК требует «Мостострой-11» вернуть долги за электроэнергию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка потопила рубль258
Как Россия обойдет долларовые санкции США118
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США605
Как долго продлится ослабление рубля1
Названы причины обрушения рубля273
Видео
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение