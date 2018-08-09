Элитные дома в Челябинске будут продавать по «деревянной» ипотеке

В Челябинске к саммитам ШОС БРИКС , как ранее сообщал «ФедералПресс», будет построено три новых элитных поселка. В домах разместят президентов стран-участниц международных мероприятий и их сопровождающих. Планируется возвести маловысотные индивидуальные дома в населенных пунктах Терема и Белый хутор, а также на берегу озера Смолино.

«Эта застройка малой и средней этажности, таунхаусы, проще говоря. Предусмотрено комплексное проектирование, то есть поселки будут универсальные, — отметил председатель правления Союза проектных организаций Южного Урала Сергей Якобюк. — В дальнейшем планируются варианты коммерческого использования поселков для реализации. Это первая ласточка, когда мы можем получить комплексную реализацию нескольких поселков в рамках одной архитектурной концепции. Сегодня наша беда в том, что строительство поселков опережает строительство инфраструктуры: транспортной, инженерной, социальной. Сейчас есть шанс построить сразу с инфраструктурой».

В Белом хуторе застройщиком выступает компания «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки», принадлежащая правительству Челябинской области. Всего там планируется возвести 72 «президентских» дома из клееного бруса. До недавнего времени на данной территории возводились обычные маловысотные дома, но ввиду возникновения потребности в местах для проживания гостей саммитов планы пришлось поменять и перейти к более респектабельному сегменту.

«Дома будут построены «под ключ», с видеонаблюдением, будет огороженная территория, благоустройство будет выполнено по требованиям Росконгресса, будут организованы все подъездные пути, дополнительные подъезды с Западного шоссе, — поделилась подробностями проекта генеральный директор ЮУ КЖСИ Наталья Салеева. — Сразу будет выполнена чистовая отделка в заводском исполнении. Мы уйдем от некачественного исполнения отделочных и декоративных отделок. Будет 8 домов, в которых разместят президентов, они будут премиум-класса, и домики для сопровождающих. Такие дома будут чуть меньше, но по стандарту люкс-номеров».

Салеева также заявила, что дома начнут продавать в сентябре-октябре 2020 года. Клиентами станут люди с финансовым достатком выше среднего уровня. Продавать дома планируется в том числе по так называемой «деревянной» ипотеке, то есть по сниженной процентной ставке, так как они построены из натурального дерева. Сумма инвестиций застройщика в этот проект составит 900 миллионов рублей.

В новых поселках будет предусмотрен бытовой и спортивный сервис. «У нас уже введено много коммерческой недвижимости, но есть требования „Росконгресса“ о дополнительных коммерческих помещениях и предназначении их. Мы приглашаем инвесторов для строительства ресторана, который у нас уже запланирован, есть концепция и название „Белый аист“. Возможно соинвестирование», — добавила Наталья Салеева. Ресторан должен будет открыться весной 2020 года. Также там будут открываться салоны красоты, химчистка и прочие фирмы.

В каких именно домах будет проживать тот или иной президент, до последнего момента будет держаться в секрете. Тайна будет храниться в интересах безопасности первых лиц государств.