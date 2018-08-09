Калининградца оштрафовали на границе с Польшей за поддельный страховой полис

48-летнего калининградца оштрафовали на погранпункте в Безледах за поддельный страховой полис. Об этом сообщает пресс-служба Варминьско-Мазурского пограничного управления.

Мужчина прибыл на границу с Польшей во вторник, 7 августа. Польский пограничник засомневался в достоверности полиса страхования гражданской ответственности, который предоставил калининградец. Предположение подтвердил анализ документа. Водитель Opel захотел продлить срок действия страховки и исправил дату окончания её действия с 06.08.2018 на 08.08.2018. Калининградец оштрафован на 700 злотых.