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На сети РЖД изменен учет вагонов
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На сети РЖД изменен учет вагонов 

РЖД-Партнер 31 минуту назад
Фото: РЖД-Партнер
Как следует из текста документа, положение о порядке представления актов допуска грузовых вагонов на инфраструктуру ОАО «РЖД» разработано в рамках совершенствования организации пономерного учета железнодорожного подвижного состава.
Ранее требования ОАО «РЖД» в этой части были отсылочными и носили общий характер. Это позволяло на местах трактовать их достаточно произвольно.
Теперь сформулированы более четкие требования. Если их не соблюдать, то владелец магистральной инфраструктуры, как и собственник путей необщего пользования, может отказать в допуске вагонов на сеть.
Полный текст документа см. в электронном выпуске № 735 и печатной версии 13–14 (319–320) журнала «РЖД-Партнер Документы».
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