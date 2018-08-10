На сети РЖД изменен учет вагонов

Как следует из текста документа, положение о порядке представления актов допуска грузовых вагонов на инфраструктуру ОАО «РЖД» разработано в рамках совершенствования организации пономерного учета железнодорожного подвижного состава.

Ранее требования ОАО «РЖД» в этой части были отсылочными и носили общий характер. Это позволяло на местах трактовать их достаточно произвольно.

Теперь сформулированы более четкие требования. Если их не соблюдать, то владелец магистральной инфраструктуры, как и собственник путей необщего пользования, может отказать в допуске вагонов на сеть.

Полный текст документа см. в электронном выпуске № 735 и печатной версии 13–14 (319–320) журнала «РЖД-Партнер Документы».