«КрымТЭЦ» заказала технико-экономическое обоснование расширения Симферопольской ТЭЦ

Компания «КрымТЭЦ» объявила тендер на разработку предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) эффективности проекта по строительству парогазовой установки мощностью 180 МВт (ПГУ-180) на ТЭЦ в Симферополе, говорится в материалах компании.

Как отмечается в материалах, предварительное ТЭО выполнит компания «АБН-Консалт». Стоимость работы составит 5,35 млн рублей.

Ранее, 1 августа гендиректор «КрымТЭЦ» Тарас Целый заявил, что «КрымТЭЦ» намерена увеличить мощность Симферопольской ТЭЦ на 210 МВт — до 300 МВт. Проект предполагается осуществить за счет установки нового оборудования (трех газовых турбин производства ОДК суммарной мощностью 180 МВт) и модернизации действующего оборудования с увеличением мощности до 120 МВт.

«КрымТЭЦ» специализируется на производстве электрической и тепловой энергии и является единственным гарантированным поставщиком электрической и тепловой энергии в Крымском федеральном округе. В структуру компании входят Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ и Сакские тепловые сети.