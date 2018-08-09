Ещё
«КрымТЭЦ» заказала технико-экономическое обоснование расширения Симферопольской ТЭЦ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.80
$
66.22
76.29
76.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.39
+0.00 Золото
1215.05
+0.11 РТС
1090.31
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1592
–0.0051
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

«КрымТЭЦ» заказала технико-экономическое обоснование расширения Симферопольской ТЭЦ 

Rambler News Service 47 минут назад
Компания «КрымТЭЦ» объявила тендер на разработку предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) эффективности проекта по строительству парогазовой установки мощностью 180 МВт (ПГУ-180) на ТЭЦ в Симферополе, говорится в материалах компании.
Как отмечается в материалах, предварительное ТЭО выполнит компания «АБН-Консалт». Стоимость работы составит 5,35 млн рублей.
Ранее, 1 августа гендиректор «КрымТЭЦ» Тарас Целый заявил, что «КрымТЭЦ» намерена увеличить мощность Симферопольской ТЭЦ на 210 МВт — до 300 МВт. Проект предполагается осуществить за счет установки нового оборудования (трех газовых турбин производства ОДК суммарной мощностью 180 МВт) и модернизации действующего оборудования с увеличением мощности до 120 МВт.
«КрымТЭЦ» специализируется на производстве электрической и тепловой энергии и является единственным гарантированным поставщиком электрической и тепловой энергии в Крымском федеральном округе. В структуру компании входят Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ и Сакские тепловые сети.
Rambler News Service: последние новости
Юргенс заявил об отрицательном влиянии повышения пенсионного возраста на реформу ОСАГО МЭР: возможность освободить самозанятых от уплаты части страховых платежей обсуждается В Челябинской области намерены построить платный участок федеральной трассы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка потопила рубль266
Как Россия обойдет долларовые санкции США118
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США605
Как долго продлится ослабление рубля1
Названы причины обрушения рубля273
Видео
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение