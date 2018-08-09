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В Екатеринбурге определили территорию для строительства новой соборной мечети
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В Екатеринбурге определили территорию для строительства новой соборной мечети 

ТАСС 12 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Территория, где в будущем планируется строительство новой соборной мечети, определена в Екатеринбурге. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.
"Вопрос сейчас рассматривается, были предложены несколько вариантов площадки для размещения мечети. На сегодняшний день мы остановились на одной из площадок, разрабатывается архитектурная концепция этого объекта, она согласовывается непосредственно с диаспорой. Я думаю, что когда мы выработаем совместное решение, то будет принято решение передислокации на данную территорию", — сказал он.
Заместитель председателя уральского мухтасибата — духовного управления мусульман Свердловской области Наиль Шаймарданов добавил ТАСС, что передача земли под строительство может состояться уже в ноябре 2018 года. «Участок выбран недалеко от Верх-Исетского пруда, площадь его от 7 до 10 га, рядом жилой массив, детский сад, небольшой парк, который нам предлагают взять под патронаж, так как он немного запущен, мы не возражаем. После передачи начнется этап согласования проекта, оформления необходимой документации, надеемся, что строительство начнется через полгода или год», — отметил он.
Шаймарданов уточнил, что инвестором строительства соборной мечети выступит центральное духовное управление мусульман России. «Мы сразу говорили, что на Среднем Урале не ищем инвесторов. Правительство не возражает, что инвестором выступит духовное управление мусульман Российской Федерации. Если взять весь комплекс, который предполагается, а это обширная мечеть, то будет дорогой объект, хотим, чтобы это было достойно Урала», — пояснил он, не назвав стоимость реализации проекта.
Ранее планировалось возвести большую соборную мечеть рядом с екатеринбургским цирком, однако реализовать проект не удалось. Общине предлагалось несколько участков, но ни один их не устроил.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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