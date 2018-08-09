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В комитете СФ не поддержали идею запретить иностранным производителям лекарств участвовать в госзакупках
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В комитете СФ не поддержали идею запретить иностранным производителям лекарств участвовать в госзакупках 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
В комитете Совета Федерации по социальной политике считают, что в настоящее время невозможно запретить иностранным фармацевтическим компаниям участвовать в госзакупках, так как ряд жизненно необходимых лекарственных препаратов отсутствует на отечественном рынке. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила член комитета Татьяна Кусайко.
«Для того, чтобы рассматривать вопрос исключения из закупок иностранных препаратов необходимо в стране создать фармацевтическую индустрию, которая будет выпускать аналогичные. Я считаю важным, чтобы те препараты, которые отсутствуют в нашей стране, не были исключены из нашего рынка, ведь самое главное — это человек», — пояснила Т. Кусайко.
Также сенатор обратила внимание на необходимость создания единой программы поддержки отечественного фармацевтического рынка на государственном уровне. «Должны быть модернизированы все те заводы, которые у нас существуют по выпуску препаратов, направлены какие-то различные налоговые льготы, чтобы российский производитель был заинтересован в выпуске препаратов», — добавила она.
Ранее российское издание «Коммерсантъ» сообщало, что по мнению участников фармацевтического рынка, наиболее эффективный метод сокращения доли импортных препаратов — ограничить или запретить участие иностранных компаний в госзакупках.
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