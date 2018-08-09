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Вопросы содержания городских дорог обсудили в Нижнем Новгороде
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Вопросы содержания городских дорог обсудили в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 33 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской областиВопросы содержания городских дорог обсудили в Нижнем НовгородеВопросы дорожного хозяйства обсудили на встрече главы Нижегородской области Глеба Никитина с жителями Автозаводского района 8 августа.
Жители улицы Космической спросили главу региона о планах по строительству новых разворотных площадок общественного транспорта. Глеб Никитин ответил, средства на оборудование площадок будут предусмотрены муниципалитетом в рамках национального проекта. По словам главы Нижегородской области, в соответствии со Стратегией развития региона, запрашивается финансирование, в частности и по дорогам в Автозаводском районе.
Глава города Владимир Панов отметил, что при поддержке Глеба Никитина удалось увеличить финансирование на содержание дорог и добавил, что работы по разворотным площадкам на улице Космической планируются в следующем году.
Также на встрече обсудили вопрос о плохом состоянии ливневой канализации. Глеб Никитин обозначил приоритетность работ по содержанию канализаций. «В обязательном порядке будем предусматривать регламентные работы, которые в прошлые годы, насколько я понимаю, практически не проводились. У городской администрации есть проекты концессионных соглашений, в рамках которых предполагается привлечь водоканал для содержания ливневой канализации. Возьмем ситуацию на контроль», — добавил глава региона.
Напомним, на брифинге 8 августа министр финансов региона Ольга Сулима сообщила, что общая стоимость реализации национальных проектов для Нижегородской области на 2019 год предварительно составит 88 млрд рублей. По ее словам, доля софинансирования нацпроектов из федерального бюджета составит 96%, из бюджета региона — 4%.
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