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Нижегородская область и РЭЦ запустят программу по развитию экспорта
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Нижегородская область и РЭЦ запустят программу по развитию экспорта 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг — РИА Новости. Нижегородская область вместе с Российским экспортным центром (РЭЦ) запустит пилотную программу по выводу региональных предприятий на экспортные рынки, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на слова и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина.
В первом полугодии 2018 года Нижегородская область увеличила объем экспорта почти в 1,5 раза.
"Мы договорились с РЭЦ о расширении сотрудничества. Нижегородская область станет пилотным, первым в России регионом, который вместе с РЭЦ запустит программу поддержки региональных экспортеров, в том числе, за счет поддержки модернизации производственных мощностей для выпуска экспортоориентированной продукции. Речь идет как о расширении поставок за рубеж, так и о выводе на внешний рынок ряда новых региональных продуктов", — приводит пресс-служба слова Люлина.
По словам и.о. вице-губернатора, сейчас рост экспорта из региона идет, в основном, за счет продукции металлургии, автомобилестроительной, электронной и нефтехимической отраслей.
"Мы вместе с РЭЦ хотим расширить ассортимент товаров, которые мы можем продавать за рубежом. В том числе, в программе могут участвовать малый и средний бизнес. В течение одного-двух месяцев мы отберем порядка 30 региональных предприятий, которые уже имеют потенциал, перспективы, желание работать на экспорт для участия в пилотной программе", — подчеркнул Люлин.
Среди наиболее перспективных экспортных рынков для нижегородских предприятий и.о. вице-губернатора назвал Азию, Китай, Индию, Ирак, Иран и страны бывшего СССР, в том числе Таджикистан и Туркмению.
Глава региона Глеб Никитин в конце 2017 года заявил, что доходы нижегородских предприятий от экспорта необходимо увеличить с 3 до 5 миллиардов долларов. Он отметил, что в 2018 году в регионе начнет работу ряд новых мер господдержки малого и среднего бизнеса, что позволит предприятиям увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке. Среди них — региональные специнвестконтракты, создание индустриальных парков, промышленных кластеров и другие.
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