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сейчас рост экспорта из региона идет, в основном, за счет продукции металлургии, автомобилестроительной, электронной и нефтехимической отраслей
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сейчас рост экспорта из региона идет, в основном, за счет продукции металлургии, автомобилестроительной, электронной и нефтехимической отраслей 

Нижегородская правда 28 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Кирилла Мартыновасейчас рост экспорта из региона идет, в основном, за счет продукции металлургии, автомобилестроительной, электронной и нефтехимической отраслейНижегородская область вместе с Российским экспортным центром (РЭЦ) запустит пилотную программу по выводу региональных предприятий на экспортные рынки. Об этом заявил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин на заседании Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, посвященном итогам работы промышленности региона в I полугодии 2018 года.
Как отметил Евгений Люлин, в первом полугодии 2018 года Нижегородская область увеличила объем экспорта почти в 1,5 раза.
«Для Нижегородской области очень важно увеличение объемов экспорта, потому что это позволит нашим предприятиям получить дополнительные доходы, что даст возможность повышать зарплаты сотрудникам, увеличивать поступления в бюджет, развивать производство, — подчеркнул Евгений Люлин. — Мы договорились с РЭЦ о расширении сотрудничества. Нижегородская область станет пилотным, первым в России регионом, который вместе с РЭЦ запустит программу поддержки региональных экспортеров, в том числе, за счет поддержки модернизации производственных мощностей для выпуска экспортоориентированной продукции. Речь идет как о расширении поставок за рубеж, так и о выводе на внешний рынок ряда новых региональных продуктов».
По словам и.о. вице-губернатора, сейчас рост экспорта из региона идет, в основном, за счет продукции металлургии, автомобилестроительной, электронной и нефтехимической отраслей. «Мы вместе с РЭЦ хотим расширить ассортимент товаров, которые мы можем продавать за рубежом, — заявил Евгений Люлин. — В том числе, в программе могут участвовать малый и средний бизнес. В течение одного-двух месяцев мы отберем порядка 30 региональных предприятий, которые уже имеют потенциал, перспективы, желание работать на экспорт для участия в пилотной программе».
«Выход на внешний рынок требует достаточно больших издержек — технологических, лицензионных, маркетинговых и других, — сообщил и.о. вице-губернатора. — Будем отрабатывать на участниках пилотной программы систему мер господдержки, которая потом будет распространяться и на другие предприятия, регионы России».
Среди наиболее перспективных экспортных рынков для нижегородских предприятий Евгений Люлин назвал Азию, Китай, Индию, Ирак, Иран и страны бывшего СССР, в том числе Таджикистан и Туркменистан.
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