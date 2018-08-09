Тюменскими электроприборами заинтересовались китайские нефтяники

Представители китайских компаний Sinorec, которая занимается добычей нефти и газа, и China Petroleum Technology & Development Corporation, производящей и поставляющей нефтяные и нефтехимические материалы, заинтересовались продукцией тюменской компании «Интерсвет». Она занимается продажей, проектированием и монтажем осветительных приборов, в том числе для уличного, офисного и промышленного освещения.

«Мне удалось пообщаться с представителями трех компаний, — рассказала «ФедералПресс» заместитель директора «Интерсвет» Ляна Савельева. — В одной компании дали еще и контакты другой, того же профиля. Диалог пошел с двумя компаниями: Sinopec и CPTDC. На данном этапе сложно сказать, получится ли, но это теперь зависит от наших усилий».

Напомним, российско-китайская деловая сессия прошла в Тюмени 12 июня. В ней приняли участие 54 китайских компании и 224 тюменских предпринимателя. По свидетельству специалистов департамента инвестиционной политики Тюменской области, многие оказались довольны общением с китайскими коллегами и предлагают сделать встречу ежегодной.

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области.