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Тюменскими электроприборами заинтересовались китайские нефтяники
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Тюменскими электроприборами заинтересовались китайские нефтяники 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Представители китайских компаний Sinorec, которая занимается добычей нефти и газа, и China Petroleum Technology & Development Corporation, производящей и поставляющей нефтяные и нефтехимические материалы, заинтересовались продукцией тюменской компании «Интерсвет». Она занимается продажей, проектированием и монтажем осветительных приборов, в том числе для уличного, офисного и промышленного освещения.
«Мне удалось пообщаться с представителями трех компаний, — рассказала «ФедералПресс» заместитель директора «Интерсвет» Ляна Савельева. — В одной компании дали еще и контакты другой, того же профиля. Диалог пошел с двумя компаниями: Sinopec и CPTDC. На данном этапе сложно сказать, получится ли, но это теперь зависит от наших усилий».
Напомним, российско-китайская деловая сессия прошла в Тюмени 12 июня. В ней приняли участие 54 китайских компании и 224 тюменских предпринимателя. По свидетельству специалистов департамента инвестиционной политики Тюменской области, многие оказались довольны общением с китайскими коллегами и предлагают сделать встречу ежегодной.
Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области.
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