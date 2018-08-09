В расходы можно разово списать 17 окладов замгендиректору

Компания доказала, что имела право учесть в расходах 38 млн рублей за один год и 12 млн рублей за другой, в виде компенсаций сотрудникам при увольнении по соглашению сторон.

ИФНС посчитала, что данные выплаты в силу закона необязательны, в конкретной ситуации были нецелесообразны и экономически необоснованны. Таким образом, не соблюдены критерии ст. 252 НК РФ для отнесения указанных компенсаций в состав расходов.

Суд решил иначе.

Компания выплатила компенсации различным сотрудникам в разных размерах, но в среднем 5 среднемесячных заработков. При этом отдельным сотрудникам выплаты были выше.

Например, компенсации двум работникам составили 6,7 и 16,5 средних окладов. Однако эти люди входили в состав высшего руководства компании. Первый являлся финансовым директором, а втором заместителем гендиректора. Таким образом, с учетом их статуса, а также длительности трудового стажа и внесенных ими трудовых вкладов, компенсации в указанных размеров являются обоснованными.

Согласно позиции Верховного Суда РФ выплаты увольняемым по соглашениям о расторжении трудовых соглашений позволительно учитывать как расходы на оплату труда. Вопрос целесообразного размера таких компенсаций относится на усмотрение компании. Налоговый орган не обладает компетенцией вмешиваться в решение данного вопроса.

Конкретный размер выплаты зависит не обязательно должен совпадать с суммой, получаемой сотрудником при сокращении штата. Дополнительно учитываются другие обстоятельства. Среди них тот фак, работник получает выплату за свое согласие на отказ от продолжения еще не истекшего трудового договора (Определения от 28.03.2017 305-КГ16-16457, от 26.04.2017 305-КГ16-19115).

С учетом изложенного, произведенные компанией выплаты обоснованны.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 30.05.2018 № Ф05-7118/2018

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