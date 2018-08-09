Валерий Леонов: За семь месяцев Мосгосэкспертиза сэкономила для города 89 миллиардов рублей

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал об итогах работы Мосгосэкспертизы за семь месяцев текущего года. С 9 января по 31 июля 2018 года специалистами Мосгосэкспертизы было рассмотрено и выдано более 3800 заключений.

«С начала года специалистами Мосгосэкспертизы проделана огромная работа. Продолжая положительную тенденцию последних лет, наши эксперты выдали еще больше положительных заключений — с января по август 2018 года уже более 3800. Это прямое следствие работы Правительства Москвы , направленной на повышение качества проектных работ и в целом административной дисциплины участников инвестиционно-строительного процесса столицы. Так, отрицательных заключений за семь месяцев выдано всего 635», — подчеркнул председатель Москомэкспертизы.

За семь месяцев 2018 года по результатам экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий обеспечено общее снижение сметной стоимости строительства объектов, финансируемых из бюджета столицы, на 89,1 миллиарда рублей, что составляет 18,1% от общей заявленной сметной стоимости.