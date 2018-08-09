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Валерий Леонов: За семь месяцев Мосгосэкспертиза сэкономила для города 89 миллиардов рублей
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Валерий Леонов: За семь месяцев Мосгосэкспертиза сэкономила для города 89 миллиардов рублей 

Московская государственная экспертиза 25 минут назад
Фото: Московская государственная экспертиза
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал об итогах работы Мосгосэкспертизы за семь месяцев текущего года. С 9 января по 31 июля 2018 года специалистами Мосгосэкспертизы было рассмотрено и выдано более 3800 заключений.
«С начала года специалистами Мосгосэкспертизы проделана огромная работа. Продолжая положительную тенденцию последних лет, наши эксперты выдали еще больше положительных заключений — с января по август 2018 года уже более 3800. Это прямое следствие работы Правительства Москвы, направленной на повышение качества проектных работ и в целом административной дисциплины участников инвестиционно-строительного процесса столицы. Так, отрицательных заключений за семь месяцев выдано всего 635», — подчеркнул председатель Москомэкспертизы.
За семь месяцев 2018 года по результатам экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий обеспечено общее снижение сметной стоимости строительства объектов, финансируемых из бюджета столицы, на 89,1 миллиарда рублей, что составляет 18,1% от общей заявленной сметной стоимости.
«Москомэкспертиза, как и все Правительство Москвы под руководством Мэра Москвы Сергея Собянина, ежегодно обеспечивает развитие столицы, ее социальной инфраструктуры, а именно — благодаря экономии бюджета по итогу экспертизы сметных решений — способствует выделению дополнительных средств на строительство новых школ, детских садов в шаговой доступности, современных больниц и центров предоставления социальной помощи и многого другого», — добавил Валерий Леонов.
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