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Рустэм Хамитов пообещал завершить проблему обманутых дольщиков к 2019 году
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Рустэм Хамитов пообещал завершить проблему обманутых дольщиков к 2019 году 

ГОРОБЗОР.РУ 20 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В преддверии Дня строителя глава Башкирии вручил государственные награды работникам строительного комплекса региона. В поздравительной речи руководитель республики также затронул проблемы строительства в РБ, в частности, вопрос обманутых дольщиков. Глава региона сказал, что часть из них получит жилье уже в этом году. Решить проблему, в основном, планируется в 2019 году.
— Собственно говоря, все страдают от этого — может быть, кроме тех, кто нажил на теме обманутых дольщиков нечестные деньги. Будем помогать людям. Мы знаем, что им тяжело сейчас. Многие незаконно остались без крыши над головой, долгие годы не могут решить для себя этот вопрос. Вполне понимаю, что здесь виноваты не строители, а организаторы этих строек, девелоперы, разного рода конторы, — сказал Рустэм Хамитов.
Также руководитель республики отметил новации в законе о долевом строительстве, которые призваны защитить участников такого рода договора. Рустэм Хамитов подчеркнул, что нельзя замалчивать эту проблему, как и допустить ее повторения в будущем.
Нпомним, согласно поправкам, деньги, которые идут на долевое строительство будут храниться на специальном эскроу-счете в банке. Эти средства невозможно будет потратить на другие цели, они будут заморожены до тех пор, пока застройщик не сдаст жилье. Кроме того, законом предусмотрен механизм, согласно которому банки могут отказать в операции при подозрении на нецелевой расход средств. В настоящее время действует переходный период, при котором старый механизм соседствует с новым, с 1 июля 2019 года документ полностью вступит в силу.
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