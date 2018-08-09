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Около 6,8 тыс. многодетных семей Тюменской области получили землю под жилье
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Около 6,8 тыс. многодетных семей Тюменской области получили землю под жилье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТЮМЕНЬ, 9 авг — РИА Новости. Около 6,8 тысячи многодетных семей Тюменской области получили земельные участки для жилищного строительства в рамках реализации госпрограммы; это составляет 52,6% от числа семей, стоящих на учете, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
right"В этом году многодетным уже предоставлены в собственность более 510 наделов, средняя площадь каждого из которых — 9-10 соток. Полностью очередь закрыта в Абатском, Аромашевском, Викуловском, Сорокинском и Упоровском районах. Еще 11 муниципалитетов смогли обеспечить более 80% поставленных на учет многодетных в своем районе", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что за 7 месяцев 2018 года сформировано шесть перечней земельных участков, в которые вошло 600 земельных участков в деревне Падерина для индивидуального жилищного строительства, подлежащих бесплатному предоставлению многодетным семьям из Тюмени. В Заводоуковске предоставление земельных участков продолжается в микрорайоне Южный. На этой же территории предусмотрено 155 участков для семей из Ямало-Ненецкого автономного округа, выразивших желание на получение земельного участка в Тюменской области.
"Быть многодетными родителями — большая ответственность. Много забот, как в любой семье, бывают и проблемы. Наш регион поддерживает многодетные семьи, в том числе, и те, что оказались в трудной жизненной ситуации. Главная помощь — в решении жилищных вопросов", — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.
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