Андрей Моргун: Медлить с пенсионными изменениями нельзя

В Югре единороссы после общественного обсуждения на «круглых столах» сформировали 50 предложений по планируемым пенсионным изменениям от югорчан.

Изменять пенсионное законодательство в России начали только сейчас, когда это, с одной стороны, стало неизбежным решением, с другой — когда созданы необходимые условия для решения задачи по повышению продолжительности жизни «80+», считает депутат Тюменской областной думы, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Югре Андрей Моргун.

«Демографическое старение нации, ведущее к изменению соотношения между плательщиками взносов и получателями пенсий, очевидно. Без увеличения числа плательщиков пенсионных взносов или уменьшения числа пенсионеров невозможно повысить пенсии. Демографический кризис 90-х годов, к сожалению, мы сегодня явно ощущаем на себе. Когда моя старшая дочь пошла в школу, было пять первых классов. Через пять лет, когда я вел младшую дочь на торжественную линейку, посвященную началу учебного года, первых классов было только три», — рассказал депутат.

«В 1930-е годы, когда был введен возраст выхода на пенсию для отдельных категорий мужчин — 60 лет и женщин — 55 лет, на одного человека в пенсионном возрасте приходилось восемь трудоспособных граждан. После Второй мировой войны, в 1950-х годах, когда пенсионная система распространилась на все население страны, это соотношение снизилось до пяти к одному. К настоящему времени коэффициент поддержки уменьшился до 2,3, а уже после 2023 года в России на одного человека в пенсионном возрасте будет приходиться менее двух в трудоспособном возрасте», — объясняет народный избранник.

Решить проблему, по словам Моргуна, можно тремя путями. Первый — увеличение пенсии при постепенном повышении продолжительности трудоспособного периода жизни в течение 10–16 лет. Это тот вариант, который предусмотрен нынешними изменениями. Рост размера ежемесячной пенсии при таком подходе составит тысячу рублей ежегодно, то есть совокупный доход пенсионеров уже за первый год увеличится на 12 тысяч рублей.

Второй вариант — увеличение пенсии за счет роста налогов на работающих граждан (увеличение обязательного пенсионного страхования в структуре единого социального налога с 22 до 40%). Поскольку это серьезная нагрузка на бизнес, этот вариант чреват возвращением серых схем (зарплаты в конвертах), отсутствием роста или даже сокращением зарплат.

И последний вариант — не увеличивать пенсии, а фактически уменьшать их в результате инфляции, заморозив изменение пенсионного законодательства. Этот путь противоречит задачам по ликвидации бедности и росту благосостояния пенсионеров.

На партийных площадках «Единой России» по всей стране прошло 19 региональных и около 400 муниципальных обсуждений, в которых приняли участие более 15 тысяч человек, поступило более тысячи предложений.

По мнению Андрея Моргуна, приняв закон о пенсионной системе в первом чтении, Государственная дума показала, что медлить с изменениями нельзя. По сути, это пока декларация о намерениях. Партия «Единая Россия» включилась в обсуждение законопроекта, привлекая все население страны к обсуждению проблемы.

По инициативе единороссов в Югре также прошли общественные обсуждения пенсионных изменений. Участие в дискуссионных площадках приняли около 300 жителей региона, сформировано 50 предложений по дополнительной защите будущих пенсионеров.

«Я уверен, что депутатские слушания, намеченные Государственной думой на 21 августа, покажут те наработки, которые уже сформулированы в ходе обсуждения вместе с гражданами. Ведь пока не обсуждалась судьба пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах. Если отчисления граждан в таких фондах будут освобождаться от налога на доходы физических лиц, то накопления покажут одномоментное увеличение — на 13%, а такой доходности не предложит ни одно банковское учреждение. Широко не обсуждались формы и механизмы стимулирования позднего выхода на пенсию. И потом, если у человека есть возможность работать и отложить выход с тем, чтобы за каждый год отсрочки получить надбавку к пенсии в размере 10%, — это уже заманчивая перспектива. Все это и многое другое должно найти отражение в законе, и я уверен, что так и будет», — считает Андрей Моргун.