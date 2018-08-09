Тольяттинский «Полад» подписал экспортный контракт с немецкой компанией

Тольяттинская группа компаний «Полад» заключила контракт с немецкой фирмой Ficosa International GmbH на поставку в автокомпонентов для автомобильной промышленности Германии. Как сообщает сайт КАСПО, документ был подписан 6 августа 2018 г. на территории Торгпредства РФ в ФРГ.

Подписание контракта стало результатом работы Торгпредства РФ в ФРГ и АО «Российский экспортный центр» по активному продвижению российского несырьевого экспорта в соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Подписанный контракт предусматривает поставку в ФРГ зеркал для крупногабаритного транспорта (комбайны, грузовики и др.), а также детали электрооборудования. Контракт является первым шагом на пути долгосрочного сотрудничества российской и немецкой компаний.

Как отмечается в сообщении, продукция группы компаний «Полад» нисколько не уступает европейским аналогам и имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ, поэтому стороны планируют уже в ближайшей перспективе расширишь линейку экспортируемых в ФРГ товаров, включив в нее в том числе и другие автокомпоненты из металла, пластмассы и ПХВ, производимые в городе Тольятти.

В целях закрепления своих позиций на немецком рынке руководство группы компании «Полад» планирует наряду с прямой поддержкой Торгпредства также использовать имеющиеся возможности финансового и нефинансового инструментария АО «Российский экспортный центр».