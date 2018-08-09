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Банкротство заводов в Чувашии в случае запуска процедуры затронет 9 тыс. работников
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Банкротство заводов в Чувашии в случае запуска процедуры затронет 9 тыс. работников 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 9 августа. Процедура банкротства четырех производственных предприятий гражданского дивизиона концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) в Чувашии в случае, если она будет инициирована Внешэкономбанком (ВЭБ), может затронуть около 9 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин.
"Гособоронзаказ касается нас в меньшей степени. Но если изменится позиция по предприятиям гражданского дивизиона КТЗ в Чувашии и будет запущена процедура их банкротства, то это приведет не только к потере производственных компетенций, но и затронет около 9 тыс. человек, работающих на этих предприятиях", — отметил Аврелькин.
Он уточнил, что имеет в виду предприятия «Промтрактор-Промлит», «Промтрактор-Вагон», «Промтрактор» и Чебоксарский агрегатный завод.
Осенью 2017 года КТЗ по поручению правительства РФ был передан в операционное управление Ростеха в связи с кризисной ситуацией на предприятиях концерна, совокупные долги которого превышают 100 млрд рублей. В ноябре 2017 года Арбитражный суд Чувашии запустил процесс банкротства управляющей компании КТЗ по иску Внешэкономбанка, введя процедуру наблюдения.
Ростех и ВЭБ согласовали схему урегулирования задолженности, по которой был привлечен частный инвестор — группа «Транспортные компоненты», а банк обещал уступить права требования к предприятиям КТЗ связанной с Ростехом структуре — «Литейное производство». Однако позже на заседании рабочей группы Внешэкономбанка были приняты решения об изменении ранее согласованной схемы сделки.
По мнению главы Ростеха Сергея Чемезова, «даже небольшая задержка реализации сделки приведет к переходу предприятий в конкурсное производство и утрате контроля над операционной деятельностью как со стороны Внешэкономбанка, так и со стороны Ростеха, полной остановке производства». В письме к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву Чемезов отметил, что отказ Внешэкономбанка от ранее согласованной схемы урегулирования задолженности может привести к срыву гособоронзаказа, а также «возникновению социальной напряженности в регионах», где присутствуют предприятия концерна.
Чувашские предприятия КТЗ  Основной продукцией предприятия «Промтрактор-Промлит» является крупное и среднее литье железнодорожного назначения, чугунное и стальное литье для автомобильной и тракторной промышленности. «Промтрактор-Вагон» производит вагоны для нужд железнодорожного транспорта, «Промтрактор» выпускает тяжелую бульдозерно-рыхлительную и трубоукладочную технику. На Чебоксарском агрегатном заводе производятся запасные части к тракторам и сельскохозяйственной технике.
"Тракторные заводы" — крупнейший российский концерн в области машиностроения, в его состав входят 17 предприятий со штатом более 20 тыс. человек в девяти регионах РФ.
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