В Дагестане в 2019 году выделят до 50 млн рублей на субсидирование сельхозтехники

МАХАЧКАЛА, 9 августа. / ТАСС /. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана планирует в 2019 году предусмотреть в бюджете не менее 50 млн рублей на субсидирование покупки сельхозтехники аграриями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В республике с 2011 года введена такая форма государственной поддержки из республиканского бюджета, как субсидирование части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение сельскохозяйственной техники. Учитывая важность и эффективность субсидирования техники для АПК, в целом намерены в 2019 году предусмотреть в республиканском бюджете Дагестана на эту поддержку не менее 50 млн рублей", — уточнили в пресс-службе.

По данным министерства, на эти цели за 2011-2017 годы было выделено более 81 млн рублей, закуплены 124 трактора и пять зерноуборочных комбайнов. В этом году на субсидирование техники средства не предусмотрены, но «министерством принимаются соответствующие меры по получению этих средств в объеме 50 млн рублей при очередном внесении изменений в республиканский бюджет». Аграрии в этом году уже купили 35 единиц сельскохозяйственной техники на 30 млн рублей.

Кроме того, в регионе с 2000 года из республиканского бюджета выделяются средства для поддержки лизинга сельхозтехники, за восемь лет было выделено более 667 млн рублей, из них 350 млн рублей направлено на увеличение уставного капитала лизингодателя — АО «Дагагроснаб». Всего с начала действия программы было закуплено более 1 тыс. единиц сельхозтехники. Министерство не планирует уменьшать объемы поддержки лизинговой деятельности в следующем году. По данным министерства, в АО «Росагролизинг» представлены заявки на 128 млн рублей, и на сегодняшний день в республику завезено зерноуборочных комбайнов на 36,5 млн рублей.

Также в Дагестане создаются машинно-технологические станции сельхозтехники, сейчас их десять. Комбайны и тракторы, находящиеся на балансе станций, помогают сельхозтоваропроизводителям, у которых нет возможности приобрести технику, выполнять механизированные работы. «В текущем году предусматривается создание и комплектование техникой трех зональных станций. В Хасавюртовском районе станция уже создана и на условиях федерального лизинга приобретено три зерноуборочных комбайна, которые уже принимали активное участие в уборочной кампании», — уточнили в министерстве.

В Дагестане сегодня разрабатывается стратегия социально-экономического развития республики до 2035 года, куда также были внесены предложения по модернизации АПК.