Рейтинг медиаактивности компаний Самарской области. Июль-2018

10. АО «Предприятие тепловых сетей» — 30 (new)

В июле ПТС упоминалось в новостях в связи с проводимыми им гидравлическими испытаниями сетей теплоснабжения. Чтобы не доставлять неудобств гостям Самары во время ЧМ-2018, коммунальщики перенесли традиционные опрессовки с мая на вторую половину июля. В связи с испытаниями горячее водоснабжение было временно приостановлено — с 16 по 20 июля и с 30 июля по 12 августа. Работы охватили полгорода. В настоящее время несколько районов Самары до сих пор находятся без горячей воды.

9. АО «Самарская сетевая компания» — 33 (36)

Аналогичная ситуация с сетевиками: об ССК журналисты вспоминали в основном в связи с периодическими отключениями электроэнергии на улицах Самары, Тольятти, Сызрани и некоторых поселений области. 5 июля на объекте Самарской сетевой компании произошел трагический случай — во время установки крюков на воздушной линии электропередачи ударило током монтера. От поражения электрическим зарядом высокого напряжения мужчина скончался на месте. Проверкой инцидента занялось минтруда области. В министерстве напомнили, что ответственность за использование работниками защитных средств лежит в том числе на работодателях.

8. ООО «СИБУР Тольятти» — 35 (37)

В июле индустриальный парк «Тольяттисинтез», расположенный на территории тольяттинской площадки СИБУРа , завершил прохождение в Минпромторге РФ процедуры соответствия требованиям к индустриальным паркам. Это позволит «Тольяттисинтезу» как управляющей компании индустриального парка претендовать на меры государственной поддержки и повысить инвестиционную привлекательность площадки. На текущий момент в индустриальном парке 17 резидентов. Якорным резидентом является «СИБУР Тольятти» — одно из крупнейших в России предприятий по выпуску синтетического каучука.

7. АО «Тяжмаш» — 40 (55)

В дни мундиаля замминистра промышленности и технологий региона Олег Жадаев в городском пресс-центре рассказал о вкладе предприятий Самарской области в освоение космоса. Не забыл он и про сызранский завод, где производят оборудование для наземных стартовых комплексов космодромов. На счету «Тяжмаша» — платформа космодрома Восточный. Теперь предприятию предстоит следующий этап — возведение нового поколения стартовых площадок. Напомним, в конце мая завод посетили первые лица компаний, задействованных в строительстве второй очереди космодрома Восточный. Предприятию доверено создание кабель-заправочной башни для запуска ракет тяжелого класса «Ангара». Сегодня оборудование запущено в производство. Ожидается, что первый запуск ракеты-носителя с нового стартового комплекса состоится в 2021 году.

Самарский инженер РКЦ „Прогресс“ Юрий Торский стал интернет-мемом и талисманом сборной Бразилии на ЧМ-2018, сфотографировавшись на „Самара Арене“ с флагом южно-американского государства в руках. Мужчина „с демоническим взглядом“ привлек внимание фанатов во время матча 1/8 финала. Фотография с инженером стала популярной на родине бразильской сборной, где начали делать стилизованные картинки с его участием и даже набивать татуировки. На странице Торского в соцсетях бразильские болельщики благодарили Юрия за поддержку и признавались ему в любви.

Менее заметной, но более значимой новостью стало заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о возможной кооперации между РКЦ „Прогресс“ и производителем ракет „Протон“ и „Ангара“ ФГУП » ГКНПЦ им М. В. Хруничева». Рогозин подчеркнул, что это не объединение, а именно производственная кооперация с целью финансового оздоровления Центра Хруничева, долги которого сегодня составляют почти 100 млрд рублей. Напомним, о слиянии предприятий в Самаре заговорили еще в феврале, после возбуждения уголовного дела в отношении гендиректора РКЦ Александра Кирилина по факту злоупотребления полномочиями. Во время визита в Самару в феврале экс-глава Роскосмоса Игорь Комаров и назвал слухи о присоединении «Прогресса» к Центру Хроничева анекдотом.

19 июля в районном суде Тольятти возобновились слушания по делу собственников «Тольяттиазота» и швейцарского офшора Nitrochem Distribution AG. После оглашения материалов уголовного дела гособвинением суд перешел к рассмотрению протоколов допроса свидетелей.

Напомним, по версии следствия, собственники предприятия Владимир и Сергей Махлаи, а также экс-гендиректор завода Евгений Королев в 2008–2011 годах продали 5,5 млн тонн аммиака и 1,8 млн тонн карбамида по заниженной стоимости аффилированным лицам — владельцу и директору офшора Андреасу Циви и Беату Рупрехту-Ведемайеру, которые затем реализовали продукцию по рыночным ценам в других государствах. Выручку от сделки мажоритарии присвоили себе. Руководство ТоАЗа и его швейцарских трейдеров также подозревают в массовом выводе активов стоимостью примерно 30 млрд рублей аффилированному ООО «Томет». Суммарный ущерб от действий руководства ТоАЗа, по оценкам следствия, составляет около 85 млрд рублей.

Суд пришел к выводу, что швейцарский офшор продавал товар именно по рыночной цене. А значит, заведомо сниженной была стоимость, по которой Nitrochem приобретал продукцию у ТоАЗа.

Другой флагман химической промышленности Самарской области — «КуйбышевАзот» — в июле совместно с германской компанией Linde Group запустил на своей тольяттинской площадке новое высокотехнологичное производство. Реализация проекта началась в 2013 году. СП «Линде Азот Тольятти» заключило с правительством Самарской области инвестиционный меморандум о режиме наибольшего благоприятствования. Общий объем инвестиций в проект составил 20 млрд рублей, доля каждой компании в уставном капитале — 50%.

Как рассказал председатель совета директоров компании Виктор Герасименко , с запуском нового производства решится проблема нехватки аммиака, которую «КуйбышевАзот» испытывал последние 15 лет. Это открывает перспективы для строительства новых производственных мощностей по выпуску карбамида, сульфат-нитратов аммония, аммиачной селитры, а также расширения производства капролактама.

3. ООО «Самарские коммунальные системы» — 124 (76)

СКС оказались на третьей строчке июльского рейтинга благодаря своему ноу-хау в борьбе с неплательщиками за водоснабжение — «пирамиде позора». С помощью трехтонной конструкции с надписью «Должник» коммунальщикам удалось собрать около 0,5 млн рублей долгов. Однако в начале июля произошел конфуз: установленную у особняка на улице Херсонской в Самаре «пирамиду позора» украли. Предположительно неплательщик нанял грузовик и увез арт-объект стоимостью 10 тыс. рублей в неизвестном направлении. Представители компании заявили, что мириться со случившимся не собираются, и инициировали возбуждение уголовного дела. Тем временем возле дома на Херсонской появилась новая пирамида. На этот раз под видеонаблюдением.

Не попадавший прежде в рейтинг «ФедереалПресс» Газбанк в июле оказался сразу на втором месте. 11 июля ЦБ РФ отозвал у него лицензию. Свое решение регулятор объяснил систематическим сокрытием банком своего реального финансового положения, в результате чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов. Кроме того, в деятельности Газбанка были установлены нарушения требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Агентство по страхованию вкладов оценило обязательства банка перед 47,5 тыс. клиентами в 17,8 млрд рублей. Как сообщал Минфин, на счетах банка «зависло» около 230 млн рублей средств государственных и муниципальных предприятий. Глава региона Дмитрий Азаров заявил, что никаких потерь по заработной плате и соцвыплатам не будет, все компенсации вкладчикам выплатят в срок. Выплаты стартовали в отделениях Сбербанка 23 июля. Страховое возмещение выплачивается в 20 регионах России.

В июле АвтоВАЗ подвел итоги работы в первом полугодии. По данным предприятия, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем реализации легковых и легких коммерческих автомобилей Lada на российском рынке вырос на 21,1% (169,9 тыс. штук), на внешних рынках — на 64% (16,6 тыс. штук). Продажи автомобилей семейства Lada Vesta в январе-июне 2018 года выросли на 43,5% и установили абсолютный рекорд за всю историю — 49,6 тыс. штук.

Три модели Lada вошли в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России. Вторую и третью строчки в нем заняли автомобили Lada Vesta и Lada Granta, восьмую — Lada Largus.

В июле автогигант представил новую модель — Lada Vesta Sport, а также обновленный седан Lada Granta, а из-за низкого спроса снял с производства автомобиль Lada Priora.

3 июля президент ПАО «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис подписал программу по улучшению условий труда работников предприятия на 2018–2020 годы с общим объемом финансирования 3,2 млрд руб. На следующий день СМИ сообщили о том, что двумя неделями ранее на производстве погиб электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Короткое замыкание с возникновением вольтовой дуги произошло во время плановых работ. Получивший термический ожог работник скончался в больнице через день.

Как составляется рейтинг

Экспертный канал «ФедералПресс» начинает публикацию медиарейтингов компаний Самарской области, который учитывает количество публикаций о важнейших предприятиях, влияющих на экономику и развитие региона. Целью рейтинга является ранжирование компаний региона в зависимости от количества публикаций с упоминаниями их названий в интернет-базе данных « Яндекс . Новости». В исследование вошли около 100 компаний губернии. Набравшие наибольшее количество упоминаний вошли в итоговую десятку.

Фото: twitter.com / d_azaroff, amarok-man.livejournal.com, samspace.ru, vk.com /l ada