Гости «Родничка» в Савеловском пообщались с тренером по йоге

В рамках общегородской акции «Оффлайн среда» в клубе культуры и эстетики «Родничок» на улице Юннатов прошла встреча с представителем йога-клуба «Аватар» Эдуардом Бартулиным. Об этом сообщили в администрации «Родничка».

— В ходе мероприятия спикер рассказал о философии йоги, правильном питании и о том, как обрести гармонию с окружающим миром, — поделился представитель администрации.

Напомним, акция «Оффлайн среда» проводится в рамках краудсорсинг-проекта «Культурные центры. Будущее».

Клуб «Родничок» расположен по адресу ул. Юннатов, д. 17/2. (мю)