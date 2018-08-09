Ещё
Гости «Родничка» в Савеловском пообщались с тренером по йоге
Далее:
Читайте также:
Ещё
Силуанов сделал заявление после резкого обрушения рубля
Силуанов сделал заявление после резкого обрушения рубля
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.84
$
66.24
76.30
76.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.40
–0.37 Золото
1215.36
+0.06 РТС
1090.35
+0.42
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1592
–0.0050
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Гости «Родничка» в Савеловском пообщались с тренером по йоге 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В рамках общегородской акции «Оффлайн среда» в клубе культуры и эстетики «Родничок» на улице Юннатов прошла встреча с представителем йога-клуба «Аватар» Эдуардом Бартулиным. Об этом сообщили в администрации «Родничка».
— В ходе мероприятия спикер рассказал о философии йоги, правильном питании и о том, как обрести гармонию с окружающим миром, — поделился представитель администрации.
Напомним, акция «Оффлайн среда» проводится в рамках краудсорсинг-проекта «Культурные центры. Будущее».
Клуб «Родничок» расположен по адресу ул. Юннатов, д. 17/2. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
Участок вблизи станции метро «Динамо» выставят на торги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предостерегли от покупки валюты276
Америка потопила рубль439
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США606
Силуанов успокоил россиян после падения рубля13
Как Россия обойдет долларовые санкции США118
Видео
08:06
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение