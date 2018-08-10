Всех желающих приглашают покрасить буквы «Барнаул»

Барнаульцев приглашают принять участие в покраске букв «Барнаул» в Нагорном парке.

Отметим, ремонтные работы конструкции на склоне парка начались в конце июля. В рамках работ заменили ржавые участки, поверхность очистили от старой краски и уже нанесли новую. При этом рабочие оставили небольшой участок, который предложили покрасить горожанам.

По словам экспертов, краска, которую использовали рабочие, содержит воск, благодаря такому защитному покрытию буквы будут в хорошем состоянии еще 10 лет.

Как рассказали в городской администрации, старое покрытие продержалось бы дольше, если бы не местные художники, которые разрисовали конструкцию надписями. Последние пришлось закрашивать, что негативно сказалось на состоянии конструкции.