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Всех желающих приглашают покрасить буквы «Барнаул»
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Всех желающих приглашают покрасить буквы «Барнаул» 

АиФ — Алтай 14 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Барнаульцев приглашают принять участие в покраске букв «Барнаул» в Нагорном парке.
Отметим, ремонтные работы конструкции на склоне парка начались в конце июля. В рамках работ заменили ржавые участки, поверхность очистили от старой краски и уже нанесли новую. При этом рабочие оставили небольшой участок, который предложили покрасить горожанам.
По словам экспертов, краска, которую использовали рабочие, содержит воск, благодаря такому защитному покрытию буквы будут в хорошем состоянии еще 10 лет.
Как рассказали в городской администрации, старое покрытие продержалось бы дольше, если бы не местные художники, которые разрисовали конструкцию надписями. Последние пришлось закрашивать, что негативно сказалось на состоянии конструкции.
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