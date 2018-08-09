Более 273 тысяч жителей Москвы и области подключили транспортное приложение к социальным картам

Оно необходимо для оформления безденежных билетов гражданам, которые имеют право на бесплатный проезд в электропоездах с 1 августа.

Подключить транспортное приложение можно на всех остановочных пунктах МТУ, где работают кассы. За первую неделю социальные карты перекодировали 138 тысяч жителей Московской области, 135 тысяч — Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».

Если у пассажира нет социальной карты, нужно обратиться в МФЦ. На время ее изготовления будет выдана справка. При предъявлении справки и документа, удостоверяющего личность, в кассе также можно получить безденежный билет.

ЦППК напоминает, все пассажиры, в том числе льготной категории, должны иметь на руках проездные документы (для льготной категории — безденежные билеты). Во избежание конфликтных ситуаций компания настоятельно рекомендует оформлять билеты до начала поездки.