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Более 273 тысяч жителей Москвы и области подключили транспортное приложение к социальным картам
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Более 273 тысяч жителей Москвы и области подключили транспортное приложение к социальным картам 

360tv.ru 1 час назад
Оно необходимо для оформления безденежных билетов гражданам, которые имеют право на бесплатный проезд в электропоездах с 1 августа.
Подключить транспортное приложение можно на всех остановочных пунктах МТУ, где работают кассы. За первую неделю социальные карты перекодировали 138 тысяч жителей Московской области, 135 тысяч — Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».
Если у пассажира нет социальной карты, нужно обратиться в МФЦ. На время ее изготовления будет выдана справка. При предъявлении справки и документа, удостоверяющего личность, в кассе также можно получить безденежный билет.
ЦППК напоминает, все пассажиры, в том числе льготной категории, должны иметь на руках проездные документы (для льготной категории — безденежные билеты). Во избежание конфликтных ситуаций компания настоятельно рекомендует оформлять билеты до начала поездки.
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