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Объем промышленного производства в Тюменской области вырос на 8,3%
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Объем промышленного производства в Тюменской области вырос на 8,3% 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТЮМЕНЬ, 9 авг — РИА Новости. Объем промышленного производства в Тюменской области за первое полугодие 2018 года вырос на 8,3% по отношению к соответствующему периоду прошлого года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
right"Объем добычи полезных ископаемых вырос на 6,1%, объемы производства в обрабатывающем секторе увеличились на 9,2%. Производство кокса и нефтепродуктов выросло на 17,3%, рост в металлургическом производстве составил 36% по отношению к первому полугодию 2017 года", — рассказал собеседник агентства.
По словам временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора, промышленное развитие региона во многом связано с развитием индустриальных парков. Сегодня на территории области создано два таких парка — «Богандинский» и «Боровский», до конца 2018 года планируется открыть первый межмуниципальный агроиндустриальный парк в Ишимском районе.
"С индустриальными парками мы связываем большие надежды, за ними будущее. Представьте: на одной площадке с готовой инфраструктурой для небольших предприятий создаются комфортные условия. Как говорится, приходишь, получаешь землю, строишь завод и работаешь. Это эффективный инструмент для привлечения инвестиций и дальнейшего промышленного роста", — сказал врио губернатора.
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