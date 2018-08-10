Близнецы похитили в Энгельсе у своей матери телевизор

В Энгельсе Саратовской области братья похитили у своей родительницы бытовую технику. Как сообщили «АиФ-Саратов» в региональном управлении МВД, покровчанка отдыхала на даче, и пользуясь ее отсутствием, братья 40-лет украли из квартиры телевизор.

Безработных близнецов задержали стражи порядка.

По словам повинившихся, они решили поехать на рыбную ловлю, но оказалось, что на поездку со спиртным не хватает финансов. Они сбыли технику случайному прохожему за три тысячи рублей.

И теперь ответят за кражу.