Семьи с маткапиталом смогут оформлять ежемесячную выплату через интернет

МОСКВА, 9 августа. / ТАСС /. Семьи с материнским капиталом смогут оформить ежемесячную выплату при помощи личного кабинета гражданина на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) . Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ПФР.

"До конца года планируется еще несколько обновлений личного кабинета гражданина. Пенсионеры, отправляющиеся на новое место жительства, получат возможность в электронной форме уведомлять Пенсионный фонд о своем переезде. Пенсионеры-северяне смогут подавать через кабинет заявления на компенсацию транспортных расходов в связи с переселением из районов Крайнего Севера. Для семей с материнским капиталом в кабинете будет запущен сервис оформления ежемесячной выплаты, которая предоставляется с начала 2018 года", — указали в пресс-службе.

В ПФР добавили, что каждый год все больше людей подключаются к личному кабинету гражданина и используют его, чтобы получать государственные услуги в электронной форме. «Количество авторизаций в кабинете за первое полугодие выросло на 43,8% и составило 5,1 млн Число обращений к сервисам кабинета увеличилось за тот же период на 58,7% до 11,7 млн, то есть каждый день к кабинету обращаются в среднем до 55 тыс. раз», — отметили в фонде.

В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин выдвинул комплекс инициатив по улучшению рождаемости в России. Среди них — введение с 1 января 2018 года ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет, продление программы материнского капитала до конца 2021 года, введение дополнительных возможностей использования средств материнского капитала, а также введение ежемесячных выплат из средств материнского капитала на второго ребенка до достижения им полутора лет.

Сервисы электронного кабинета ПФР охватывают практически все направления деятельности Фонда и предоставляемые гражданам выплаты. Использовать его могут и пенсионеры, и те, кому до пенсии еще далеко. Для получения большинства электронных услуг необходима подтвержденная учетная запись в системе идентификации и аутентификации esia.gosuslugi.ru. Те, у кого ее нет, могут обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда и пройти соответствующую регистрацию.

Спланировать свой визит в Пенсионный фонд поможет сервис предварительной записи на прием, который также есть в личном кабинете и доступен даже незарегистрированным пользователям. В 2018 году на прием в Пенсионный фонд с помощью сервиса записались более полумиллиона человек.