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Подрядчики планируют демонтировать «Ледовый» раньше сроков
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Подрядчики планируют демонтировать «Ледовый» раньше сроков 

Noyabrsk24.ru 35 минут назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В Ноябрьске продолжаются работы по демонтажу старого Ледового дворца. К работе подрядная организация приступила в середине июля. Работы должны быть завершены к 15 сентября, но подрядчик планирует справиться с задачей раньше срока.
«Мы уже разобрали «Ледовый дворец» на 50%. Сейчас основные работы идут на третьем этаже и сегодня же будем разбирать третий этаж», — сообщил прораб Шахмад Шахвердиев.
Начальная цена контракта превышала 12 миллионов рублей, подрядчик согласился выполнить работы за 2 миллиона 600 тысяч рублей. За эти деньги рабочие должны разобрать кирпичные стены здания, демонтировать металлические конструкции и арматуру, вывезти весь строительный мусор и рекультивировать участок, где находился Ледовый дворец.
Напомним, Ледовый дворец Ноябрьска был построен в 1994 году. В 2005 здание было закрыто на ремонт. Фирма «Дивали» получила от муниципалитета крупный аванс, однако запланированные работы так и остались невыполненными.
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