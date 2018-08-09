В этом году новоселья не будет: в недострое на Рабочей уже начали бить окна

Рабочая, 11. Это адрес дома, который должны были сдать полгода назад. Но девятиэтажка до сих пор стоит без крыши, и дольщики обеспокоены: дом намокает. Для строения это очень вредно. Будут ли его просушивать, и кто этим займется, непонятно. Неясна и судьба дома в целом, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

«Автор» недостроя — компания «Костромагорстрой», которая уже несколько месяцев на слуху у костромичей. В отношении руководителя группы компаний, депутата облдумы, было возбуждено уголовное дело. Перед сотрудниками организаций, входящих в группу компаний Евгения Нагорова, сложилась задолженность по зарплате. А самого Нагорова коллеги из облдумы предупредили еще в июле — из-за долгов его могут исключить из партии «Единая Россия» . Офисные помещения строительной компании арестовали в этом же месяце. Долгострой на Рабочей, 11 только дополняет спектр финансовых проблем.

Нам написали письмо, что до Нового года дом готов не будет. Все очень печально. Уже окна бьют. На стройку дети залезают. Это опасно, — рассказывает один из дольщиков.

Дольщики дважды собирались проводить пикеты, и дважды чиновники отказывали им в проведении этих мероприятий. Напомним, пикеты обманутых дольщиков в Костроме нередки — их неоднократно проводили костромичи, вложившие деньги в строительство домов на «Агашкиной горе» и дольщики «Чайки».

Дела у нас совсем туго, на собраниях затыкают, мол, купили дешевое жильё, вот и не кричите! Хотя кому оно и дешевое, у нас есть те, кто купил под материнский капитал, все снимают и платят ипотеку. Письма рассылаем, но все очень туго идёт, а дом почти готов. Обидно, что там начали «мародерить», — рассказывают несостоявшиеся новоселы.

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Учредителями подтверждено намерение завершить строительство за счет реализации свободных помещений, имущества компаний, а также земельных участков, не обременённых договорами долевого участия в строительстве, — сообщили в администрации Костромской области.