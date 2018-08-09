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Корпорация развития Московской области вступила в Канадскую деловую ассоциацию CERBA
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Корпорация развития Московской области вступила в Канадскую деловую ассоциацию CERBA 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
Корпорация развития Московской области (КРМО) 8 августа вступила в Канадскую деловую ассоциацию в России и Евразии (CERBA), партнерство поможет привлечь новых инвесторов в технопарки и экономические зоны Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.
«Корпорация развития Московской области представлена в качестве нового члена Канадской деловой ассоциации в России и Евразии — CERBA. Знакомство с членами ассоциации состоялось на ежегодном общем собрании CERBA Moscow, которое прошло в неформальном формате «Привет, лето», — говорится в сообщении.
С приветственным словом выступил глава Корпорации развития Московской области Кирилл Бычков. Он отметил широкие возможности для развития деловых контактов, созданных на площадке CERBA и рассказал участникам мероприятия о возможностях КРМО.
«В канадской деловой ассоциации состоит порядка 200 членов — компаний и частных лиц, представляющих самые разные сферы бизнеса, заинтересованного в развитии своей деятельности в России. Таким образом, CERBA — это та площадка, где Корпорация развития Московской области будет напрямую общаться с бизнесом и потенциальными инвесторами», — сказал Бычков.
Он также выразил уверенность, что информация об инвестиционном климате Московской области и компетенция КРМО в этих вопросах будут интересны членам ассоциации, особенно тем, кто планирует развивать бизнес на территории России.
«В регионе уже создано более 70 специализированных площадок — это индустриальные и технопарки, особые экономические зоны. Еще 36 площадок находятся в данный момент на разных стадиях создания. Мы будем рады видеть на них канадский бизнес», — добавил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
CERBA — канадская деловая ассоциация в России и Евразии, основной ее целью является развитие и улучшение торговых связей и взаимопонимания между Канадой и Россией.
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