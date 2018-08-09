КРМО стала членом Канадской деловой ассоциации CERBA

Корпорация развития Московской области представлена в качестве нового члена Канадской деловой ассоциации в России и Евразии — CERBA.

Знакомство с членами ассоциации состоялось на ежегодном общем собрании CERBA Moscow, которое прошло в неофициальном формате «Привет, лето».

Глава Корпорации развития Московской области Кирилл Бычков выступил с приветственным словом, в котором отметил широкие возможности для развития деловых контактов, созданных на площадке CERBA и рассказал участникам мероприятия о возможностях КРМО.

«В канадской деловой ассоциации состоит порядка 200 членов — компаний и частных лиц, представляющих самые разные сферы бизнеса, заинтересованного в развитии своей деятельности в России. Таким образом, CERBA — это та площадка, где Корпорация развития Московской области будет напрямую общаться с бизнесом и потенциальными инвесторами.

Кирилл Бычков также выразил уверенность, что информация об инвестиционном климате Московской области, о возможностях Подмосковного региона будет интересна членам ассоциации.

Он отметил, что компетенции Корпорации развития Московской области по сопровождению инвесторов, обязательно будут востребованы членами CERBA, которые рассматривают возможности развития своего бизнеса в России.