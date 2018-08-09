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КРМО стала членом Канадской деловой ассоциации CERBA
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КРМО стала членом Канадской деловой ассоциации CERBA 

360tv.ru 29 минут назад
Корпорация развития Московской области представлена в качестве нового члена Канадской деловой ассоциации в России и Евразии — CERBA.
Знакомство с членами ассоциации состоялось на ежегодном общем собрании CERBA Moscow, которое прошло в неофициальном формате «Привет, лето».
Глава Корпорации развития Московской области Кирилл Бычков выступил с приветственным словом, в котором отметил широкие возможности для развития деловых контактов, созданных на площадке CERBA и рассказал участникам мероприятия о возможностях КРМО.
«В канадской деловой ассоциации состоит порядка 200 членов — компаний и частных лиц, представляющих самые разные сферы бизнеса, заинтересованного в развитии своей деятельности в России. Таким образом, CERBA — это та площадка, где Корпорация развития Московской области будет напрямую общаться с бизнесом и потенциальными инвесторами.
Кирилл Бычков также выразил уверенность, что информация об инвестиционном климате Московской области, о возможностях Подмосковного региона будет интересна членам ассоциации.
Он отметил, что компетенции Корпорации развития Московской области по сопровождению инвесторов, обязательно будут востребованы членами CERBA, которые рассматривают возможности развития своего бизнеса в России.
«Вступление Корпорации развития в CERBA позволит привлечь потенциальных инвесторов и новых резидентов на наши индустриальные площадки, по количеству которых Московская область является лидером в России. В регионе уже создано более 70 специализированных площадок — это индустриальные и технопарки, особые экономические зоны. Еще 36 площадок находятся в данный момент на разных стадиях создания. Мы будем рады видеть на них канадский бизнес», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
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