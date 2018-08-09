Эксперты: Не ведитесь на дешевизну полисов!

По уровню страхового мошенничества Саратовская область составляет конкуренцию

столичному региону.

Это, конечно, не те достижения, которыми можно гордиться. Но факт остается фактом. В 2017 году страховщики Приволжского федерального округа, к которому относится

Саратовская область, подали в правоохранительные органы 1 685 заявлений о случаях

страхового мошенничества. В Центральном федеральном округе таких преступлений

оказалось немногим больше — 1 862 заявления. Но сравнение по абсолютным цифрам не в полной мере иллюстрирует ширину распространенности страхового мошенничества.

Наиболее корректно отражает ситуацию сопоставление числа заявлений в полицию с количеством заключенных страховых договоров. В Приволжье страховых договоров

заключено в 4-5 раз меньше, чем в Центральном регионе. И в пересчете на каждый

заключенный договор страхования получается, что уровень «токсичности» по страховым преступлениям на берегах Волги существенно выше. Сомнительный, мягко говоря, рекорд.

За одним таким деятелем, специализировавшимся на инсценировках страховых случаев, полицейским пришлось ехать аж в Сочи — мошенник оттягивался там на всю катушку после трудов неправедных. Более того, он оказал сопротивление правоохранителям, что вынудило последних воспользоваться табельным оружием. Так что события развивались практически по сценарию гангстерских боевиков — с погонями и стрельбой.

Основная доля преступлений в сфере страхового мошенничества приходится на автострахование, около 85%. Мошенники крепко сколоченными преступными группами колесят по дорогам области, терроризируя законопослушных водителей автоподставами.

Но в последнее время страховые мошенники «успешно» осваивают и другие страховые

рынки — имущественное страхование, страхование от несчастных случаев, страхование жизни и здоровья.

К сожалению, доверчивость и низкая финансовая грамотность жителей Поволжья

облегчают «работу» преступников. Так, в одном из районов Саратовской области

мошенники буквально ходили по домам и предлагали застраховать жилье от возможного ущерба…. всего за 500 рублей. И, к сожалению, немало жителей этой местности повелись на дешевизну: вот ведь «выгода» какая –практически за карманные деньги обезопасить и дом, и скарб от всех возможных напастей. Мошенники «застрахованным» и «полисы» выдали… отпечатанные на цветном принтере.

Если к вам в дом пришел страховой агент — настоящий или липовый, — не поленитесь

позвонить на «горячую линию» страховой компании, представителем которой он назвался, и уточнить, работает ли там такой специалист. И не соблазняйтесь уж слишком выгодными условиями страховки.

Помните, где бывает бесплатный сыр? А вообще, такой ответственный договор, как на страхование имущества, лучше заключать в офисе компании. Возможно, «выгоды» не получите, но уж точно получите выплаты в случае какой-то критической ситуации.