Оренбуржцы проверили свои долги

9 августа в одном крупных торговых комплексов города работал мобильный пункт энергетиков. Специалисты в режиме реального времени проверяли задолженность у оренбуржцев. Добросовестных клиентов благодарили за отличную дисциплину и вручали подарки. А должников отправляли «закрывать» долги в ближайший клиентский офис «ЭнергосбыТ Плюс», предостерегая от неприятных последствий, которые могут возникнуть из-за несвоевременной оплаты.

«Сумма задолженность населения одного только областного центра за тепло составляет более 870 миллионов рублей, за электричество — порядка 105 миллионов рублей. Накапливая долги, клиенты копят и проблемы — должников не выпустят за границу, что может стать настоящим разочарованием в разгар отпускного сезона», — отмечает Наталья Базай, заместитель руководителя управления по сбору денежных средств Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Акцию «В отпуск без долгов» поддержало и одно из туристических агентств города. Работники фирмы информируют клиентов о необходимости проверить свои долги за коммунальные услуги перед поездкой на долгожданный отдых.

Большую часть посетителей передвижного пункта составили добросовестные плательщики. Оренбурженка Анастасия Федоровна, например, проверила состояние не только своего лицевого счета, но и лицевых счетов своих детей и внуков. В знак признательности за добросовестное отношение энергетики вручили жительнице подарок.

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» также рассказывали горожанам о возможностях онлайн сервисов и «Личного кабинета» на сайте компании. Они предоставляют возможность оплачивать услуги дистанционно, существенно экономя время на визиты в офисы обслуживания.