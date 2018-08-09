Минфин рассказал о наиболее популярных схемах мошенничества

В России растёт число мошеннических схем с применением фальшивых документов и привлечением подставных чиновников. Об этом, как пишет "РИА Новости" , заявили в Министерстве финансов

"В Министерство финансов Российской Федерации на протяжении 2010–2018 годов поступали и в настоящее время продолжают поступать многочисленные обращения граждан об участившихся случаях мошенничества, в ходе которых злоумышленники обещают компенсировать часть денег, затраченных на покупку лекарственных средств и биологических добавок, в том числе на лечение у экстрасенсов и парапсихологов, а также компенсировать средства по вкладам в банках с советских времён и другим банковским продуктам", — говорится на сайте ведомства.

При этом мошенники зачастую звонят на личные телефоны граждан и предлагают какую-то компенсацию. В ответ они требуют оплату «пошлины», «страховки», «налога» и дают реквизиты для перечисления денег. Во время разговора они ссылаются на вымышленные статьи закона.

Порой злоумышленники даже дают номера телефонов, по которым сомневающиеся граждане могут получить дополнительную информацию. Эти номера также принадлежат мошенникам.

"Министерство финансов РФ не наделено полномочиями по осуществлению каких-либо компенсационных выплат физическим лицам, — говорится в сообщении. — Должностные лица, на которых ссылаются злоумышленники, в Министерстве финансов Российской Федерации не работают и никогда не работали. Структурных подразделений, указанных в данных обращениях, в Министерстве финансов РФ также не существует".