Как не дать УК обмануть себя

Когда нужна поверка"В номере «РГ» 284 за 15 декабря 2017 года были опубликованы мнения Светланы Разворотневой и специалиста ООО «РВК-Воронеж», в том числе по поводу сроков поверки счетчиков воды. Жильцов призывают строго соблюдать сроки поверки счетчиков воды, установленные техпаспортом (шесть лет — для горячей воды, четыре — для холодной). Но один счетчик в течение поверочных лет может обслуживать семью из пяти-шести человек, а другой — одинокого пенсионера. Согласно ГОСТу Р50601 — 93 «Счетчики питьевой воды крыльчатые», объем прохода воды через счетчик определен в 85 кубометров в сутки, а лично я с 2011 года израсходовал лишь 125 кубометров горячей и 250 кубометров холодной воды. Что важнее при определении поверочного срока — период, установленный техпаспортом, или фактически пропущенный объем воды?"

Светлана Разворотнева: Действительно, сроки поверки и «профилактики» машин, механизмов и оборудования в разных сферах определяются по-разному. Например, в автомобилях масло рекомендуется менять в зависимости от пробега. Однако если говорить о приборах учета, то ставить сроки поверки в зависимость от потребленного ресурса не вполне корректно. Попробуем пофантазировать. Вы осуществляете поверку прибора учета только после потребления, предположим, ста кубометров воды. Ваш прибор сломался и не показывает в течение длительного времени никакого потребления… Таким образом, поверку вы не будете делать никогда и неисправность не обнаружите. Домохозяйства очень по-разному используют ресурсы, и выработать абсолютно справедливый подход очень сложно. Именно поэтому сроки поверок установлены в техническом паспорте. Это своеобразный «гарантийный период», в течение которого производитель отвечает за правильную работу прибора учета. Как снять показания по ОДН"В том же интервью «РГ» в конце 2017 года Светлана Разворотнева высказала опасения, что при прямых расчетах с населением поставщики энергоресурсов будут заинтересованы в завышении объемов своих услуг. В Воронеже такие факты — давно не новость.

Так, в 2014 году ПАО «ТНС-энерго» при прямой оплате стало незаконно начислять потребителям некоторых многоквартирных домов по Ленинскому проспекту плату за электроэнергию на общие домовые нужды в объемах, порой превышающих объемы, отраженные на индивидуальных счетчиках. После жалоб жильцов компания в течение полутора лет вообще не присылала им квитанции, а затем начала отсчет платежей с нуля. В доме № 215 по Ленинскому проспекту помещения общего пользования (площадью более трех тысяч квадратных метров) не отапливаются, управляющая компания даже срезала батареи отопления. Несмотря на наличие общедомового прибора учета тепловой энергии, УК начисляет плату по полному нормативу. Показания счетчика, которые якобы снимает представитель МКП «Воронежтеплосеть», всегда выше норматива. Можно ли ввести такие меры контроля, при которых акты снятия показаний с общедомовых счетчиков обретали бы законную силу только за подписью представителей жильцов и муниципального органа по ЖКХ? Что в силах сделать общественная организация в проверке обоснованности тарифов на общедомовые нужды?"Светлана Разворотнева: Современные технологии позволяют осуществлять учет и контроль потребления коммунальных ресурсов со стороны собственников без принятия дополнительных законов. Установка прибора учета с дистанционным считыванием избавляет собственников от необходимости участвовать в комиссионном снятии показаний приборов учета. Все данные можно получить через Интернет. Эти же данные принимаются судами в случае появления разногласий. Более того, сегодня производители предлагают ряд инструментов для регулирования поступающего в дом тепла — в первую очередь с целью избежать «перетопов» и лишних платежей. Что особенно радует, с зарубежными разработками на рынке успешно конкурируют отечественные. При очень невысокой стоимости они позволяют учитывать не только температуру окружающей среды, но и состояние многоквартирного дома — регулирование осуществляется в зависимости от температуры внутри помещений. Используются технологии, которые позволяют подавать тепло не постоянно, а «дискретно» — только тогда, когда необходимо поддержать температуру.

НП «ЖКХ Контроль» осуществляет консультации собственников по вопросам повышения энергоэффективности домов. Если остались вопросы — звоните в региональный центр «ЖКХ Контроль» своего региона. Где копить на капремонт"Согласно действовавшей до декабря 2014 года части 2 статьи 154 Жилищного кодекса РФ, в состав платы за жилое помещение в многоквартирном доме входила и плата за капитальный ремонт общего имущества. Изложив эту статью в новой редакции и выделив взнос на капремонт отдельной строкой, законодатель забыл уточнить, что делать с той платой за капитальный ремонт, которая структурно входила в «первую строку»? По ней начисления не уменьшились. В результате собственников помещений обязали оплачивать капремонт дважды: внутри первой строки и отдельно. Скрытая часть платы по моему дому с 2014 года превысила три миллиона рублей и, видимо, пошла целиком в карман УК.

Есть ли выход? Мне кажется, есть — открытие по каждому многоквартирному дому спецсчетов на капремонт. Мы в своей 12-этажке 1987 года постройки так и поступили. Многие виды работ уже проведены — на десяток лет раньше, чем предусмотрено региональной программой. Но ТСЖ созданы не везде, поэтому нужно законодательно предусмотреть возможность и для УК открывать спецсчета целевым назначением. При условии жесткого контроля за составлением смет и выполнением работ со стороны собственников помещений, жилинспекции и чиновников. Может ли «ЖКХ Контроль» предложить законодателям эту схему?"

Светлана Разворотнева: Размер платы за содержание и ремонт многоквартирных домов по закону должен устанавливаться самими собственниками. Перечень обязательных работ определяется постановлениями правительства РФ :— от 13.08.2006 № 491 ("Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме" и «Правила изменения размера платы за содержание жилого помещения»);— от 03.04.2013 № 290 ("Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме");— от 15.05.2013 № 416 ("Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами"). Современные технологии позволяют осуществлять точные учет и контроль потребления коммунальных ресурсов Периодичность и объем данных работ устанавливают сами собственники в договоре управления домом. Они могут по своему усмотрению включить в договор дополнительные работы и услуги. Де-юре капитальный ремонт не должен входить в плату за содержание и ремонт. Однако законодатель до сих пор не определил грань между текущим и капитальным ремонтом. Сделать это, действительно, не очень просто — многое зависит от конструктивных особенностей и состояния дома. Я не очень верю в то, что принятием еще одного закона — в дополнение к остальным, зачастую не работающим, — можно добиться прозрачности расчетов с управляющей компанией. Хотите точно понимать, за что платите управляющей компании, — взаимодействуйте с ней постоянно. Участвуйте в осмотрах общего имущества, составлении плана и сметы работ, внимательно изучайте отчеты УК. Согласна с тем, что нужно стимулировать собственников открывать спецсчета, брать на себя ответственность за содержание и ремонт своего дома. Но делать это надо за счет экономических стимулов, а не за счет издания очередного нормативного акта. Контакт

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