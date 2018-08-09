В Вологде создадут программу по приему заявок россиян на «вологодский гектар»

ВОЛОГДА, 9 августа. / ТАСС /. Правительство Вологодской области разработает специальную программу по приему заявок от претендентов на «вологодский гектар» из любой точки России. Об этом рассказал журналистам заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.

"Информационная система позволит принимать заявки из любой точки страны: гражданин должен иметь возможность выбрать участок, посмотреть, что к нему прилегает, какая инфраструктура. Подать в электронном виде заявку, а органы местного самоуправления должны ее проработать вплоть до регистрации права собственности и постановки на кадастровый учет. Это очень непростая система, недешевая и потребует времени на проработку, но эффект должен быть хорошим", — сообщил замгубернатора.

Одновременно создается карта с обозначением всех земель, выделяемых под программу «Вологодский гектар», с четкими границами и расположением относительно инфраструктуры — дорог, электричества. Кроме того, власти выбирают пилотные районы, где много пустующих сельскохозяйственных земель, которые привлекательны для граждан и могут послужить стимулом для развития местной экономики.

Отбор будущих претендентов на гектары не планируется, поскольку есть действующий механизм, который позволяет вернуть землю обратно, если она неэффективно используется. «Сегодня много земли зарастает, она истощается. Сам факт того, что мы дадим земле хозяина, он поставит ее на кадастровый учет и будет платить налоги, нести за нее ответственность — это уже шаг вперед. Дополнительно продумываем, какие еще меры поддержки можем предоставить тем, кто решил участвовать в проекте и развивать сельское хозяйство», — сказал Зайнак.

Ранее сообщалось, что под программу «Вологодский гектар» по примеру «Дальневосточного гектара» выделено 468 тыс. га пустующих сельскохозяйственных земель в 14 отдаленных районах Вологодской области. Эти земли будут безвозмездно переданы гражданам в собственность для организации сельхозпроизводства, животноводства, крестьянских фермерских хозяйств, сенокошения или выпаса скота. Так в регионе намереваются вернуть в оборот почти 500 тыс. га земель.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. Оформить участок можно на интернет-портале «НаДальнийВосток.рф». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.