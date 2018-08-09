Ещё
Моор попал в десятку июльского медиарейтинга российских губернаторов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.19
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.64
+0.15 Золото
1214.20
–0.05 РТС
1092.95
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1568
–0.0074
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Моор попал в десятку июльского медиарейтинга российских губернаторов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор оказался на девятом месте июльского рейтинга российских губернаторов, составленного компанией «Медиалогия». По итогам июня он также находился в десятке лидеров. В июле Александр Моор попал в десятку рейтинга вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Московской области Андреем Воробьевым, главой Татарстана Рустамом Миннихановым, Андреем Тарасенко из Приморского края, главой Чечни Рамзаном Кадыровым, руководителем Республики Саха Айсеном Николаевым, нижегородским губернатором Глебом Никитиным и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Среди уральских руководителей Александр Моор занял первое место, опередив остальных глав регионов.
Аналитики «Медиалогии» отмечают, что главными событиями, повлиявшими на его рейтинг, стали визит в регион полпреда Николая Цуканова, который в сопровождении врио объехал несколько точек, официальное выдвижение Моора на выборы губернатора региональным отделением партии «Единая Россия», а также то, что он сдал в местную избирательную комиссию документы на регистрацию в качестве кандидата.
Кроме этого, в июле Александр Моор побывал с рабочей поездкой в Тобольске, открыл новое здание региональной прокуратуры, поучаствовал в совещаниях министерства строительства России и министерства МЧС, проинспектировал несколько строящихся инфраструктурных объектов, спел вместе с хором Турецкого в день города.
«Лидерство Моора среди уральских губернаторов и девятая позиция во всероссийском рейтинге вполне объяснимы, — заявил «ФедералПресс» политолог Михаил Мирзоян. — Сегодняшнее состояние Моора, находящегося в активной фазе избирательной кампании заставляет его быть максимально активным в информационном поле. Насколько важен этот рейтинг? В первую очередь он обращает на себя внимание насколько звучанием того или иного его участника в контексте происходящих событий, медиаповодов».
Отметим, места в рейтинге распределяются в соответствии с суммой индексов, которые рассчитываются с помощью лингвистического анализа для каждого сообщения СМИ об участнике рейтинга. Индекс может быть положительным или отрицательным в зависимости от тона упоминания. Основные составляющие: индекс цитируемости, позитивность или негативность высказываний, а также резонансность сообщений.
Фото: Евгений Поторочин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
А нам все равно. Одному из крупнейших подрядчиков страны санкции не страшны Рейтинг медиаактивности компаний Самарской области. Июль-2018 Владимира Аветисяна подозревают в финансировании армянской революции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки финансового кризиса39
В России вернулись к идее отказаться от доллара183
Россиян предостерегли от покупки валюты343
Силуанов успокоил россиян после падения рубля
Америка потопила рубль462
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение