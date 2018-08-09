Моор попал в десятку июльского медиарейтинга российских губернаторов 

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор оказался на девятом месте июльского рейтинга российских губернаторов, составленного компанией «Медиалогия». По итогам июня он также находился в десятке лидеров. В июле Александр Моор попал в десятку рейтинга вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Московской области Андреем Воробьевым, главой Татарстана Рустамом Миннихановым, Андреем Тарасенко из Приморского края, главой Чечни Рамзаном Кадыровым, руководителем Республики Саха Айсеном Николаевым, нижегородским губернатором Глебом Никитиным и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Среди уральских руководителей Александр Моор занял первое место, опередив остальных глав регионов.
Аналитики «Медиалогии» отмечают, что главными событиями, повлиявшими на его рейтинг, стали визит в регион полпреда Николая Цуканова, который в сопровождении врио объехал несколько точек, официальное выдвижение Моора на выборы губернатора региональным отделением партии «Единая Россия», а также то, что он сдал в местную избирательную комиссию документы на регистрацию в качестве кандидата.
Кроме этого, в июле Александр Моор побывал с рабочей поездкой в Тобольске, открыл новое здание региональной прокуратуры, поучаствовал в совещаниях министерства строительства России и министерства МЧС, проинспектировал несколько строящихся инфраструктурных объектов, спел вместе с хором Турецкого в день города.
«Лидерство Моора среди уральских губернаторов и девятая позиция во всероссийском рейтинге вполне объяснимы, — заявил «ФедералПресс» политолог Михаил Мирзоян. — Сегодняшнее состояние Моора, находящегося в активной фазе избирательной кампании заставляет его быть максимально активным в информационном поле. Насколько важен этот рейтинг? В первую очередь он обращает на себя внимание насколько звучанием того или иного его участника в контексте происходящих событий, медиаповодов».
Отметим, места в рейтинге распределяются в соответствии с суммой индексов, которые рассчитываются с помощью лингвистического анализа для каждого сообщения СМИ об участнике рейтинга. Индекс может быть положительным или отрицательным в зависимости от тона упоминания. Основные составляющие: индекс цитируемости, позитивность или негативность высказываний, а также резонансность сообщений.
Фото: Евгений Поторочин