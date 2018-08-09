Моор попал в десятку июльского медиарейтинга российских губернаторов

Аналитики «Медиалогии» отмечают, что главными событиями, повлиявшими на его рейтинг, стали визит в регион полпреда Николая Цуканова , который в сопровождении врио объехал несколько точек, официальное выдвижение Моора на выборы губернатора региональным отделением партии «Единая Россия» , а также то, что он сдал в местную избирательную комиссию документы на регистрацию в качестве кандидата.

«Лидерство Моора среди уральских губернаторов и девятая позиция во всероссийском рейтинге вполне объяснимы, — заявил «ФедералПресс» политолог Михаил Мирзоян. — Сегодняшнее состояние Моора, находящегося в активной фазе избирательной кампании заставляет его быть максимально активным в информационном поле. Насколько важен этот рейтинг? В первую очередь он обращает на себя внимание насколько звучанием того или иного его участника в контексте происходящих событий, медиаповодов».

Отметим, места в рейтинге распределяются в соответствии с суммой индексов, которые рассчитываются с помощью лингвистического анализа для каждого сообщения СМИ об участнике рейтинга. Индекс может быть положительным или отрицательным в зависимости от тона упоминания. Основные составляющие: индекс цитируемости, позитивность или негативность высказываний, а также резонансность сообщений.