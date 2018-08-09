Ещё
УФАС Башкирии проверит закупку спецодежды для «Башнефти» на 696 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.19
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.64
+0.15 Золото
1214.20
–0.05 РТС
1092.95
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1568
–0.0074
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

УФАС Башкирии проверит закупку спецодежды для «Башнефти» на 696 млн рублей 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии 16 августа рассмотрит жалобу московского ООО «Легпром снабжение» к АНК «Башнефть». Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», нефтяники отказали компании в участии в торгах на право заключения договора поставки спецодежды и обуви начальной стоимостью 696,26 млн рублей.
Фирма обратилась в УФАС с просьбой отменить протокол об отклонении ее заявки, а также обязать организатора допустить компанию к участию в закупке и приостановить торги до устранения нарушений. В жалобе сказано, что участие в закупке отклонили, поскольку организация не приложила к ней образец материала, не указала номенклатуру и количество ранее поставленных средств индивидуальной защиты и не предоставила выписку из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Однако «Легпром снабжение» сообщил, что по условиям закупки материал можно было не прикладывать. Также компания утверждает, что предоставила данные об опыте участия в аналогичных закупках, приложив копии договоров поставок с заказчиками. По словам представителей фирмы, требование к участникам закупки о предоставлении для ознакомления образцов спецобуви ставит поставщика в зависимость от воли третьих лиц — производителей. Организация указала на отсутствие закупки в плане «Башнефти» на текущий год.
Согласно информации на портале закупок, итоги аукциона рассмотрят 23 августа.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Рустэм Хамитов пообещал завершить проблему обманутых дольщиков к 2019 году В России предложили учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ В Башкирии за три года построят 94 ФАПа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки финансового кризиса39
В России вернулись к идее отказаться от доллара183
Россиян предостерегли от покупки валюты343
Силуанов успокоил россиян после падения рубля
Америка потопила рубль462
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение