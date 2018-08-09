УФАС Башкирии проверит закупку спецодежды для «Башнефти» на 696 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии 16 августа рассмотрит жалобу московского ООО «Легпром снабжение» к АНК «Башнефть» . Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», нефтяники отказали компании в участии в торгах на право заключения договора поставки спецодежды и обуви начальной стоимостью 696,26 млн рублей.

Фирма обратилась в УФАС с просьбой отменить протокол об отклонении ее заявки, а также обязать организатора допустить компанию к участию в закупке и приостановить торги до устранения нарушений. В жалобе сказано, что участие в закупке отклонили, поскольку организация не приложила к ней образец материала, не указала номенклатуру и количество ранее поставленных средств индивидуальной защиты и не предоставила выписку из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Однако «Легпром снабжение» сообщил, что по условиям закупки материал можно было не прикладывать. Также компания утверждает, что предоставила данные об опыте участия в аналогичных закупках, приложив копии договоров поставок с заказчиками. По словам представителей фирмы, требование к участникам закупки о предоставлении для ознакомления образцов спецобуви ставит поставщика в зависимость от воли третьих лиц — производителей. Организация указала на отсутствие закупки в плане «Башнефти» на текущий год.

Согласно информации на портале закупок, итоги аукциона рассмотрят 23 августа.

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