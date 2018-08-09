Власти Хакасии не получали уведомлений о снижении мощностей завода «Русала»

КРАСНОЯРСК, 9 авг — РИА Новости . Власти Хакасии не получали уведомлений о снижении мощностей завода подвергшейся американским санкциям компании «Русал» , расположенного на территории республики, и, в свою очередь, заявляют, что контролируют ситуацию, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

США в начале апреля в числе прочих российских бизнесменов внесли в так называемый «черный список» (SDN-лист) Олега Дерипаску и подконтрольные ему En+ Group и «Русал». Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями в рамках санкций дается время до 23 октября.

В среду источники, близкие к «Русалу», заявили РИА Новости, что алюминиевый гигант в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей.

"Уведомлений или информации об остановке мощностей завода «Русала» не было. Все спокойно, все работают. Ситуация находится на контроле властей республики", — сказала начальник управления пресс-службы и информации главы республики — председателя правительства Хакасии Елена Пересторонина.

В Хакасии расположен Саяногорский алюминиевый завод.