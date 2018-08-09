Никитин планирует решить ряд дорожных вопросов в рамках нацпроектов

Одной из главных тем, которую затронули жители Автозаводского района во время визита к ним врио губернатора Глеба Никитина , стало дорожное хозяйство. Связанных с этим вопросов от граждан было немало, но в списке важнейших — строительство разворотных площадок для общественного транспорта и неудовлетворительное состояние ливневой канализации.

Читайте также

На новой Нижне-Волжской набережной обнаружены грубые нарушения в ливневой системе

Встреча с жителями была организована в рамках рабочего визита Никитина в Автозаводский район, сообщает пресс-служба губернатора и правительства. Вопрос разворотных площадок больше всего волновал жителей улицы Космической. Глава региона согласился, что необходимо предусмотреть средства на оборудование этих площадок, но этот вопрос относится к полномочиям муниципалитета.

«В рамках нацпроектов может быть решен ряд вопросов, в том числе и вопросы дорог Автозаводского района. Будем отстаивать наши предложения», — пообещал Никитин.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов , который также приехал на встречу, отметил, что уже удалось увеличить объемы финансирования на содержание городских дорог. Именно благодаря этому в следующем году станет возможным провести работы по разворотным площадкам.

Читайте также

Строительство виадука над Петряевским переездом начнется в ближайшие два года

Вопрос о плохом состоянии ливневой канализации приоритетным назвал сам Никитин. По его словам, в обязательном порядке будут предусмотерны регламентные работы, которые почти не проводились в прошлые годы. У городской администрации есть проекты концессионных соглашений, в рамках которых предполагается привлечь водоканал для содержания ливневой канализации.

Напомним, на брифинге 8 августа 2018 года министр финансов региона Ольга Сулима сообщила, что общая стоимость реализации национальных проектов для Нижегородской области на 2019 год предварительно составит 88 миллиардов рублей. Доля софинансирования нацпроектов из федерального бюджета — 96%, из бюджета региона — 4%.

Фото: vk.com