405 патентов выдано в Богородском с начала года

Индивидуальная трудовая деятельность в районе остается на высоком уровне.

«За первые семь месяцев в Богородском выдано 405 патентов на индивидуальную предпринимательскую трудовую деятельность, — сообщила заместитель главы управы района по вопросам экономики, торговли и услуг Татьяна Толкушкина. — В прошлом году за весь год было выдано 268 патентов. Таким образом, по всей видимости, в этом году мы увеличим количество выданных патентов в два раза».

При этом было отмечено, что часть этих денежных средств из городского бюджета перечисляется в район на благоустройство детских и спортивных площадок.

В районе особенно успешно развивается предпринимательская деятельность в торговле и в сфере оказания услуг населению. Сегодня в Богородском работают 79 продовольственных магазинов, 60 предприятий общественного питания, 69 предприятий бытового обслуживания. Помимо этого в Богородском открыты 21 нестационарный торговый объект по продаже мороженого, печати, овощей и молочной продукции. Открыты 40 объектов автосервиса, два сезонных кафе, бахчевые развалы и другие объекты потребительского рынка.