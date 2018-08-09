ВТБ объявил рекламный тендер на 2,9 млрд рублей

Фото с Depositphotos

Банк ВТБ объявил тендер на оказание услуг по закупке, планированию и размещению рекламы на 2018−2019 годы. Максимальная сумма контракта составляет 2,884 млрд рублей.

Приём заявок продолжится до 22 августа, а итоги запроса предложений станут известны в последний день месяца. Согласно конкурсной документации, агентское вознаграждение за сентябрь — декабрь 2018 года составит 19,9 млн рублей, за январь — декабрь — 38,1 млн рублей.

Теоретическое задание для претендентов включает разработку медиастратегии на 2019 год. Стратегия размещения должна содержать рекомендации по количеству кампаний, медиамиксу, бюджету — с учетом специфики медиарынка, активности конкурентов, сезонности и географии для продвижения продуктовых категорий. Для практического этапа необходимо предоставить ценовые параметры по размещению на ТВ, радио, в интернете и прессе.

Самым значимым критерием названа средняя стоимость пункта рейтинга 30″ размещения на ТВ (16%). Клиент также будет оценивать сумму (13%) и структуру (7%) агентского вознаграждения, среднюю стоимость единицы размещения в интернете на федеральном уровне c учетом таргетингов (10%), наличие подтверждений от селлеров и их гарантированность (6%), наличие анализа рынка и конкурентной среды (6%) и другие факторы.

Партнер должен ежегодно презентовать годовые медиастратегии по всем продуктам банка ВТБ и анализ целевых аудиторий. Раз в полгода от него требуется подготовить презентацию с обзором активности конкурентов, включающую оценку затрат банковской категории и мониторинг креативных материалов конкурентов.