ВТБ объявил рекламный тендер на 2,9 млрд рублей 

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Банк ВТБ объявил тендер на оказание услуг по закупке, планированию и размещению рекламы на 2018−2019 годы. Максимальная сумма контракта составляет 2,884 млрд рублей.
Приём заявок продолжится до 22 августа, а итоги запроса предложений станут известны в последний день месяца. Согласно конкурсной документации, агентское вознаграждение за сентябрь — декабрь 2018 года составит 19,9 млн рублей, за январь — декабрь — 38,1 млн рублей.
Теоретическое задание для претендентов включает разработку медиастратегии на 2019 год. Стратегия размещения должна содержать рекомендации по количеству кампаний, медиамиксу, бюджету — с учетом специфики медиарынка, активности конкурентов, сезонности и географии для продвижения продуктовых категорий. Для практического этапа необходимо предоставить ценовые параметры по размещению на ТВ, радио, в интернете и прессе.
Все условия должны быть подтверждены оригиналами официальных писем от ТВ-селлера, интернет-площадок, изданий и радиостанций и предоставлены в рамках закупочной процедуры. Заказчик хотел бы видеть гарантийные письма от НРА, «Яндекса», IMHO, GPMD, Google, Rambler&Co, MRG, Banki, Cian.ru, Sravni.ru, «Херст Шкулёв Медиа», «Комсомольской правды», «ТН Столица», «Аргументов и Фактов», 7 Days, «Тотального радио», «Русского Охвата+».
Самым значимым критерием названа средняя стоимость пункта рейтинга 30″ размещения на ТВ (16%). Клиент также будет оценивать сумму (13%) и структуру (7%) агентского вознаграждения, среднюю стоимость единицы размещения в интернете на федеральном уровне c учетом таргетингов (10%), наличие подтверждений от селлеров и их гарантированность (6%), наличие анализа рынка и конкурентной среды (6%) и другие факторы.
Партнер должен ежегодно презентовать годовые медиастратегии по всем продуктам банка ВТБ и анализ целевых аудиторий. Раз в полгода от него требуется подготовить презентацию с обзором активности конкурентов, включающую оценку затрат банковской категории и мониторинг креативных материалов конкурентов.
По оценкам НСК, в 2017 году категория «Финансовые и страховые услуги» показала наиболее высокую динамику рекламных ТВ-бюджетов (+94%). Особо отмечалась рекламная активность банков — категория выросла практически вдвое по отношению к 2016 году, а в Тор-40 вошли сразу три банка — «Тинькофф», ВТБ и Сбербанк.