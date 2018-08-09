Больше 2 тонн бумаги сдали вологжане зоозащитникам за один месяц

Порядка 16 500 рублей собрано благодаря вологжанам в помощь бездомным животным. Горожане сдавали макулатуру и пластик, которую активисты отдали на переработку.

Так, в июле было собрано 2 тонны 223 кг бумаги, 335 кг картона, 11 кг пластиковых ящиков, 2 кг канистр, столько же пленки, 81 кг бытовых флаконов. Собранное вторсырье передано на переработку, а вырученные средства пошли на содержание и лечение бездомных животных.

Следующие благотворительные акции пройдут в Вологде с 28 по 30 августа. В первый день волонтеры будут ждать вологжан у банка на Ленинградской, 136 и возле строительного магазина на Воровского, 29. 29 августа акция пройдет у супермаркета на Герцена, 31 и возле торгового центра на Карла Маркса , 105. 30 августа сдать вторсырье можно будет у почтового отделения на Новгородской, 23 и неподалеку от супермаркета на Конева, 6. Зоозащитники будут работать с 19 до 20 часов.

Сдать можно газеты, офисную бумагу без скрепок, картон, бытовой пластик. Желательно предварительно мусор рассортировать. Также не стоит приносить пакеты из продуктовых магазинов и жестяные банки от консервов.