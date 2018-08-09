Ещё
Больше 2 тонн бумаги сдали вологжане зоозащитникам за один месяц
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.19
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.56
+0.04 Золото
1214.20
–0.05 РТС
1092.95
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1568
–0.0074
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Больше 2 тонн бумаги сдали вологжане зоозащитникам за один месяц 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Порядка 16 500 рублей собрано благодаря вологжанам в помощь бездомным животным. Горожане сдавали макулатуру и пластик, которую активисты отдали на переработку.
Так, в июле было собрано 2 тонны 223 кг бумаги, 335 кг картона, 11 кг пластиковых ящиков, 2 кг канистр, столько же пленки, 81 кг бытовых флаконов. Собранное вторсырье передано на переработку, а вырученные средства пошли на содержание и лечение бездомных животных.
Следующие благотворительные акции пройдут в Вологде с 28 по 30 августа. В первый день волонтеры будут ждать вологжан у банка на Ленинградской, 136 и возле строительного магазина на Воровского, 29. 29 августа акция пройдет у супермаркета на Герцена, 31 и возле торгового центра на Карла Маркса, 105. 30 августа сдать вторсырье можно будет у почтового отделения на Новгородской, 23 и неподалеку от супермаркета на Конева, 6. Зоозащитники будут работать с 19 до 20 часов.
Сдать можно газеты, офисную бумагу без скрепок, картон, бытовой пластик. Желательно предварительно мусор рассортировать. Также не стоит приносить пакеты из продуктовых магазинов и жестяные банки от консервов.
Вологда.рф: последние новости
Вологжанин расплатился с долгами, когда не смог выехать из России Без машины оказался должник, приехавший в крупный ТЦ в Вологде На 50 % выполнены ремонтные работы на Красном мосту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки финансового кризиса39
В России вернулись к идее отказаться от доллара183
Россиян предостерегли от покупки валюты343
Силуанов успокоил россиян после падения рубля
Америка потопила рубль462
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение