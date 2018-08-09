В Михайловском районе ввели межпоселковый газопровод 

В селе Помозово Михайловского района введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод, сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Рязанская область».
Возможность пользоваться природным газом в быту получили жители 76 домовладений.
Напомним, строительство газопровода протяженностью 6,6 км началось в августе 2016 года.
«Сейчас газовики подключают газовое оборудование в домах сельчан, заключают договоры на техническое обслуживание и поставку газа, — комментирует генеральный директор компании Леонид Кретов. — До конца года в Рязанской области введут в эксплуатацию еще два новых межпоселковых газопровода — в Рыбновском и Клепиковском районах».