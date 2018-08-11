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Ремонт дорог в Нижегородской области проверили общественные контролеры
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Ремонт дорог в Нижегородской области проверили общественные контролеры 

Vgoroden.ru 18 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Качество дорожных работ на участке «Московское шоссе — торфопредприятие» проверили 10 августа общественные контролеры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. Магистраль, выходящая на улицу Федосеенко, в течение многих лет вызывала недовольство местных жителей из-за своего плачевного состояния.
Проблемный участок был полностью отремонтирован в текущем году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Стоимость работ составила около 54 миллионов рублей.
Общественные контролеры проверили качество асфальтобетонного покрытия: максимальная погрешность составила три миллиметра при допустимых шести миллиметрах.
Напомним, сейчас в регионе проходит приемка объектов по проекту «Безопасные и качественные дороги». Бюджет программы на 2018 год в регионе составляет 1 806 миллиона рублей. Будет отремонтировано более 134 км автодорог: 95 километров регионального значения на 19 участках и более 39 километров городских дорог на 32 участках.
Ранее сообщалось, что ямочный ремонт дорог практически завершен в Канавинском районе.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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