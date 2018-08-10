В Нижегородской области началась приемка «Безопасных и качественных дорог»

Приемка объектов по проекту «Безопасные и качественные дороги» началась в Нижегородской области. Комиссия оценила уже три работы, замечаний по ним не выявлено, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Уже сданы объекты на участке Московское шоссе — Торфопредприятие по улице Федосеенко и на двух участках дороги Большая Ельня — Ольгино. На объектах были выполнены работы по устройству покрытия, укреплению обочин, нанесена разметка термопластиком. Постоянное наблюдение заказчика позволило устранять все недочеты в процессе.

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Из 19 региональных объектов работы закончены на 13. Замечания сейчас устраняются там, где они имеются. На восьми участках наносят разметку термопластиком и обустраивают обочины. На автодороге Кстово — Дальнее Константиново осталось обустроить лотки. На двух отрезках дороги Иваново — Нижний Новгород в Балахнинском и Чкаловском районах ведут поверхностную обработку дорожного полотна. На участке пути до Мурома укрепляют обочины.

Бюджет программы «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год в регионе составляет 1 806,1 миллиона рублей. При этом 800 миллионов рублей выделено из федерального бюджета, 975,5 миллиона рублей — из областного и 30,6 миллиона рублей — из местного. Отремонтированы будут более 134 километров автодорог: 95 километров дорог регионального значения на 19 участках и более 39 километров городских дорог на 32 участках.

Жители области могут оставить свой отзыв о проделанных работах и оценить их, поделиться предложениями на сайте регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные дороги | Н. Новгород».

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Фото: vk.com