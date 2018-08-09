В Нижегородской области началась приемка региональных объектов по проекту «Безопасные и качественные дороги»

По информации Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, комиссии по приемке выполненных работ прошли на трех объектах: на участке «Московское шоссе — торфопредприятие» по ул. Федосеенко и на двух участках дороги Большая Ельня — Ольгино.

На объектах были выполнены работы по устройству покрытия, укреплению обочин, нанесена разметка термопластиком. В состав комиссии входят представители заказчика — ГКУ НО «ГУАД», подрядчика и независимого эксперта — специалиста ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород». Работы были приняты без замечаний. Необходимо отметить, что в процессе выполнения работ объекты находились под постоянным контролем заказчика, поэтому имеющиеся замечания устранялись в процессе выполнения работ.

По последним данным, в Нижегородской области полностью закончены работы на 13 из 19 региональных объектов по программе «Безопасные и качественные дороги». Сейчас идет работа по устранению замечаний там, где они имеются.

На восьми участках завершается нанесение разметки термопластиком и обустройство обочин. На участке автодороги Кстово — Дальнее Константиново подрядчику осталось выполнить работы по устройству лотков. На двух участках автомобильной дороги Иваново — Нижний Новгород в Чкаловском и Балахнинском районах ведется поверхностная обработка. На автодороге Муром — Нижний Новгород в Вачском районе укрепляют обочины.

Напомним, что бюджет программы «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год в регионе составляет 1 806,1 млн рублей, в том числе 800 млн рублей — из федерального бюджета, 975,5 млн рублей — из областного бюджета и 30,6 млн рублей — из местного. Будет отремонтировано более 134 км автодорог: 95 км дорог регионального значения на 19 участках и более 39 км городских дорог на 32 участках.

Оценить качество исполнения программы, оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные дороги | Н. Новгород».