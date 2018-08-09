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Аграрии Ставрополья начали уборку винограда
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Аграрии Ставрополья начали уборку винограда 

ТАСС 55 минут назад
СТАВРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края начали уборку столовых сортов винограда, в общей сложности производителям предстоит провести уборку на площади более 5 тыс. га. Предварительно прогнозируется, что урожай может быть выше прошлогоднего уровня, сообщает в четверг ГКУ «Ставропольвиноградплодопром».
"В первой декаде августа на Ставрополье началась массовая уборка столовых сортов винограда. Урожай планируется выше уровня прошлого года. Наш регион один из наиболее динамично развивающихся в сфере виноградарства и виноделия. Это стало возможным благодаря государственной поддержке", — уточняется в сообщении.
Осенью аграриям предстоит уборка технических сортов винограда, проведение работ по закладке новых виноградных насаждений. По данным краевого министерства сельского хозяйства, в 2017 году урожай винограда на Ставрополье превысил 36 тыс. тонн. «Потребность населения края в столовом винограде ежегодно растет. И у аграриев края есть возможность развивать столовое направление виноградарства, не боясь конкуренции, так как рынок свободен», — отмечают в «Ставропольвиноградплодопроме».
Ежегодно в регионе закладываются более 200 га новых виноградников. По итогам 2017 года поступление акцизов от винодельческой продукции в бюджет края увеличилось более, чем на 1 млрд рублей, и составило 4,5 млрд рублей.
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