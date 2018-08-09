УФАС Подмосковья включило ООО «Стройинвест» в реестр недобросовестных поставщиков

Московское областное УФАС России включило сведения в отношении ООО «Стройинвест» в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий исполнения контракта по содержанию контейнерных площадок на автодорогах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, ГБУ МО «Мосавтодор» заключило с ООО «Стройинвест» государственный контракт на выполнение комплекса работ по содержанию контейнерных площадок, расположенных на автомобильных дорогах на юге Московской области. В связи с нарушением ООО «Стройинвест» условий исполнения контракта ГБУ МО «Мосавтодор» расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения данного контракта подтверждено документами и сведениями.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документов, свидетельствующих об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Стройинвест» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.