Ещё
УФАС Подмосковья включило ООО «Стройинвест» в реестр недобросовестных поставщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.90
$
66.19
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.64
+0.15 Золото
1214.20
–0.05 РТС
1092.95
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1568
–0.0074
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

УФАС Подмосковья включило ООО «Стройинвест» в реестр недобросовестных поставщиков 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
Московское областное УФАС России включило сведения в отношении ООО «Стройинвест» в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий исполнения контракта по содержанию контейнерных площадок на автодорогах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Согласно представленным сведениям, ГБУ МО «Мосавтодор» заключило с ООО «Стройинвест» государственный контракт на выполнение комплекса работ по содержанию контейнерных площадок, расположенных на автомобильных дорогах на юге Московской области. В связи с нарушением ООО «Стройинвест» условий исполнения контракта ГБУ МО «Мосавтодор» расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения данного контракта подтверждено документами и сведениями.
«На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документов, свидетельствующих об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Стройинвест» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.
РИАМО: последние новости
В Подмосковье внедрили модуль по проведению онлайн аукционов на права водопользования Обслуживание «умной» транспортной системы Москвы обойдется в 17,2 млрд рублей Россельхознадзор объявил количество уничтоженной с 2015 года «санкционки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки финансового кризиса43
В России вернулись к идее отказаться от доллара197
Россиян предостерегли от покупки валюты346
Силуанов успокоил россиян после падения рубля108
Америка потопила рубль463
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение