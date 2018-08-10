Адыгея и Кубань будут совместно модернизировать дороги и наращивать энергомощности

МАЙКОП, 10 августа. / ТАСС /. Адыгея и Краснодарский край будут сотрудничать в развитии транспортной и энергетической сферы в рамках реализации Стратегии пространственного развития РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи по итогам рабочей встречи главы региона Мурата Кумпилова и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

"Участники совещания отметили, что увеличение энергомощностей и совершенствование дорожной сети повысит не только качество жизни населения обоих регионов, но и инвестиционную привлекательность Адыгеи и Кубани, послужит развитию экономики и, как следствие, более эффективной реализации социальных программ", — сказали в пресс-службе. Одним из приоритетных проектов в этом направлении является строительство нового 4-х полосного моста через реку Кубань, который соединит поселок Яблоновский и Краснодар. «Это позволит снять существующую сегодня проблему пробок на въезде в город», — пояснили в пресс-службе.

Другим значимым объектом должно стать строительство дальнего западного обхода Краснодара. Как отметили в пресс-службе, включение в проект участка автодороги, соединяющего трассы А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» и М-4 «Дон» с западным обходом Краснодара, также позволит снять напряженность движения при подъезде к столице Кубани со стороны Адыгеи.

Сотрудничество регионов в энергетической сфере предполагает строительство новых и реконструкцию имеющихся электроподстанций, а также прокладку магистральных газопроводов «Компрессорная станция Березанская — Славянск-на-Кубани» и «Анастасиевская — Новороссийск».

"Теперь наша задача — объединить имеющиеся ресурсы для реализации составленной дорожной карты по снятию инфраструктурных ограничений, развитию единой транспортной системы", — цитирует Кумпилова его пресс-служба.