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Как Воронеж готовится к открытию особой экономической зоны «Центр»
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Как Воронеж готовится к открытию особой экономической зоны «Центр» 

Вести Воронеж 28 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Власти уже ведут переговоры с потенциальными новосёлами. 30 млрд инвестиций и несколько тысяч рабочих мест. В Воронеже готовятся к открытию особой экономической зоны «Центр». Власти уже ведут переговоры с потенциальными новосёлами. Это предприятия радиоэлектронной и космической промышленности, металлообработки, строительных материалов и других отраслей. Среди них крупные зарубежные компании. Сегодня на территории неподалёку от индустриального парка «Масловский» лишь гуляет ветер, однако уже в следующем году этот пейзаж преобразится. 220 гектаров сначала станут огромной стройкой, а потом — крупнейшей промышленной площадкой региона. Только на инфраструктуру тут планируют потратить 2 млрд рублей. Новосёлы будут довольны — уверены власти.
— Налог на имущество — нулевая ставка. Налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины и платежи — тоже нулевая ставка. По НДС там есть определённые нюансы, но для большинства предприятий, которые здесь будут размещаться — они практически не будут платить эти налоги. Наиболее благоприятные условия, которые создаются для таких территорий, — сообщил врио руководителя департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Букреев. Регион, в свою очередь, получит дополнительный объём производства, несколько тысяч рабочих мест, и по окончанию льготного периода — полный объём налогового сбора. Более масштабные планы, например, организация в регионе фармацевтического кластера. Один крупный инвестор уже есть — по соседству, в индустриальном парке «Масловский» обживается немецкая компания «Бионорика»:— Мы решили строить завод здесь, потому что Россия — наш самый большой международный рынок. В прошлом году мы в России больше упаковок продали, чем в Германии.
Рядом кипит работа производителей бумажной и картонной упаковки. Компания «Европак» решила полностью автоматизировать процесс и переехала в «Масловский» из Воронежа. Другим желающим почти безналогового производства осталось ждать совсем недолго. — Мы даже сейчас, не дожидаясь окончательного оформления документов, связанных с получением федерального финансирования, там есть возможности финансирования на инфраструктуру, начнём уже затраты производить из областного бюджета с тем, чтобы инженерная инфраструктура на площадке появлялась. Сам процесс оформления документации, предание статуса особой экономической зоны, думаю, в течение месяцев полутора завершим, — отметил врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.
Если в течение 5 лет особая экономическая зона будет востребованной, власти готовы её расширить. Рядом, уже на территории Каширского района, есть подходящий для этого участок площадью в тысячу гектаров. Евгений Касилов, Константин Кохаров
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