В Оренбуржье сохранят производство холодильников «Орск»

Об этом шла речь в ходе состоявшейся накануне встречи губернатора области Юрия Берга и членов правительства региона с работниками предприятия «ТПК Орские заводы». Сейчас компания переживает нелегкий период.

Как сообщили в пресс-службе правительства Оренбуржья, беспокойство за простаивающее производство и за свою работу стало причиной того, что более 40 человек подписали обращение к губернатору с просьбой о помощи.

— Ваше письмо мне принесли позавчера вечером, и сегодня я приехал к вам, — заявил рабочим Юрий Берг. — А вчера я несколько раз общался по телефону с руководством ООО «ВЭБ Капитал» о судьбе предприятия, о его перспективах и социальной значимости.

По словам лидера региона, идея организовать на площадях завода технопарк оказалась непродуктивной и от нее пришлось отказаться. Для того чтобы определить, какие меры надо теперь предпринять, следует провести промышленный аудит предприятия, его производственных мощностей и возможностей.

— Но моя точка зрения остается неизменной: производство холодильников «Орск» должно быть сохранено, — подчеркнул губернатор. — Об этом я говорил со вновь назначенным председателем Госкорпорации «Внешэкономбанк» Игорем Шуваловым . Если будет нужно, обращусь за поддержкой к президенту. Предприятие будет работать.

Справка «РГ»

Первый холодильник «Орск» был выпущен в 1960 году. А уже через 10 лет с конвейера сошел миллионный агрегат. Орский холодильник по праву считается одним из брендов Оренбуржья.