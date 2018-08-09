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В Оренбуржье сохранят производство холодильников «Орск»
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В Оренбуржье сохранят производство холодильников «Орск» 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
Об этом шла речь в ходе состоявшейся накануне встречи губернатора области Юрия Берга и членов правительства региона с работниками предприятия «ТПК Орские заводы». Сейчас компания переживает нелегкий период.
Как сообщили в пресс-службе правительства Оренбуржья, беспокойство за простаивающее производство и за свою работу стало причиной того, что более 40 человек подписали обращение к губернатору с просьбой о помощи.
— Ваше письмо мне принесли позавчера вечером, и сегодня я приехал к вам, — заявил рабочим Юрий Берг. — А вчера я несколько раз общался по телефону с руководством ООО «ВЭБ Капитал» о судьбе предприятия, о его перспективах и социальной значимости.
По словам лидера региона, идея организовать на площадях завода технопарк оказалась непродуктивной и от нее пришлось отказаться. Для того чтобы определить, какие меры надо теперь предпринять, следует провести промышленный аудит предприятия, его производственных мощностей и возможностей.
— Но моя точка зрения остается неизменной: производство холодильников «Орск» должно быть сохранено, — подчеркнул губернатор. — Об этом я говорил со вновь назначенным председателем Госкорпорации «Внешэкономбанк» Игорем Шуваловым. Если будет нужно, обращусь за поддержкой к президенту. Предприятие будет работать.
Справка «РГ»
Первый холодильник «Орск» был выпущен в 1960 году. А уже через 10 лет с конвейера сошел миллионный агрегат. Орский холодильник по праву считается одним из брендов Оренбуржья.
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